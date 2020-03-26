تعرف على شركة الوعلان للتجارة إحدى أكبر وكلاء السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة الوعلان للتجارة واحدة من أكبر وأنجح المجموعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل الوعلان كالوكيل الحصري لسيارات هيونداي وجينيسيس الفاخرة بالمنطقة الوسطى في المملكة.

ولكن الشركة تمتلك أيضاً توكيلات حصرية لشركات مركبات الشحن التجارية لشركات DAF الهولندية وكينوورث الأمريكية لمركبات الشحن الثقيل، إلى جانب كون الوعلان هو الوكيل الحصري لطائرات داسو الفرنسية وتيكسترون الأمريكية، بينما تستعد حالياً كي تتولى وكالة علامة جيلي الصينية المعروفة للسيارات والتي تمتلك تحت جناحها علامة فولفو السويدية.

نتيجة لكل ذلك، تمتلك شركة الوعلان بشكل عام ثقة هائلة في المملكة العربية السعودية نظراً لخبرتها التي تربو على 40 عاماً من العمل في بيع وخدمة المركبات المختلفة، وهو ما يجعلها وكيل أكثر من قادر على تقديم خدمة مميزة لمختلف العملاء الراغبين في شراء السيارات ومركبات النقل المختلفة وحتى الطائرات.

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هذا وخلال ما يقترب من نصف قرن، قدمت الوعلان خدمات صيانة وما بعد البيع لعشرات الآلاف من عملائها عبر بقاع المملكة العربية السعودية المختلف، وهو ما جعلها تكتسب ثقة العملاء السعوديين والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تعتبر حالياً من أفضل الشركات الممثلة في السعودية لأي علامة دولية تسعى لتأسيس اسم قوي لنفسها داخل المملكة.