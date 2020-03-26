اسعار كيا سيراتو 2020 في السعودية Kia Cerato

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيراتو 2020 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على المزيد من التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية ومظهر مثير للاهتمام. وتأتي جميع الفئات مع خيارين للمحرك: 1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي أما عن تفاصيل الفئات فهي كالآتي: فئة استاندرد L Advertisements السعر: 59,900 ريال الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

مساعد تفادي الاصطدام اﻷمامي

مساعد البقاء في المسار

التنبيه عند تشتت انتباه السائق

التنبيه عند مغادرة المسار

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات الخصائص الأخرى شاشة لمس بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

مكيف منقسم لمنطقتين

التحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة

صندوق خلفي كهربائي

مساحات مطر اوتوماتيكية

نظام صوتي مزود بـ4 مكبرات صوت فئة نصف فل LX السعر: 66,700 ريال الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

مساعد تفادي الاصطدام اﻷمامي

مساعد البقاء في المسار

التنبيه عند تشتت انتباه السائق

التنبيه عند مغادرة المسار

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات

حساسات خلفية الخصائص الأخرى شاشة لمس بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

مكيف أوتوماتيكي منقسم لمنطقتين

التحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة

صندوق خلفي كهربائي

مساحات مطر اوتوماتيكية

نظام صوتي مزود بـ4 مكبرات صوت فئة فل كامل EX السعر: 76,800 الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

مساعد تفادي الاصطدام اﻷمامي

مساعد البقاء في المسار

التنبيه عند تشتت انتباه السائق

التنبيه عند مغادرة المسار

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات

حساسات خلفية

مثبت سرعة تكيفي الخصائص الأخرى شاشة لمس بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

مكيف أوتوماتيكي منقسم لمنطقتين

التحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة

صندوق خلفي كهربائي

مساحات مطر اوتوماتيكية

نظام صوتي مزود بـ4 مكبرات صوت

فتحة سقف

خدمات UVO اﻹلكترونية التي تدعم اﻷوامر الصوتية

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