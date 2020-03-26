كيا سيراتو 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Cerato

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيراتو 2020 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على المزيد من التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية ومظهر مثير للاهتمام، ونقدم لكم اليوم تقرير مفصل عن السيارة.

التصميم

تتمتع كيا سيراتو الجديدة بتصميم أنيق مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر، مع تحسينات بصرية بالخارج والداخل، حيث غطاء المحرك طويل والسقف منحدر كما لو أنها فاست باك، ما يمنحها مظهراً ديناميكياً، أما في الخلفية فهناك مصابيح LED متصلة ببعضها بشريط LED يشبه سبورتاج.

الداخلية والتقنيات

حصلت السيارة على شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تتميز المقصورة بتخييط ملون متباين ومقاعد جلدية متوفرة ونظام تحكم بالجو بمناطق مزدوجة ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية وفي صندوق الأمتعة، ويظهر تميز المقصورة أيضاً بفضل استخدام خامات بلاستيكية ناعمة أعلى جودة عن المعتاد بهذه الفئة من السيارات.

الأمان والراحة

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حصلت سيراتو على هيكل مثالي بفضل التطبيق الإستراتيجي للفولاذ المستخدم بحيث يلبي مواصفات أحدث معايير السلامة، كما تتميز بوجود ستة أكياس هوائية و نظام التحكم في الثبات الإلكتروني يعني أنك ستكون مستعدًا جيدًا في حال حدوث الأسوأ.

هذا بالطبع بجانب نظام الكبح المانع للانزلاق (ABS)، نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات (HAC)، نظام التحذير من الإصطدام في المناطق الغير مرئية (BCW)، نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW)، نظام تحذير للمسافات عند الركن (PDW-F).

المحركات

تأتي كيا سيراتو 2020 بخيارين من المحركات هما: