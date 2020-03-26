مميزات كيا سبورتاج 2020 في السعودية Kia Sportage

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سبورتاج 2020 إلى المملكة عبر وكيلها الرسمي كيا الجبر، وحصلت السيارة على بعض التحسينات والتحديثات على كل من الخارجية والداخلية، ونقدم لكم اليوم أهم مميزات السيارة.

التحسينات الديناميكية للهواء

يعمل الجناح الخلفي الذكي المزخرف من جانبيه على تقليل معامل السحب لتحسين استهلاك الوقود، بينما تعمل ستائر العجلات الهوائية المتطورة على تحسين تدفق الهواء حول العجلات الأمامية لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.

نظام الترحيب الذكي

عند الاقتراب من سيارتك مع المفتاح الذكي، تدب الحياة في سيارة سبورتاج الجديدة بالكامل بمجرد وجودك بشكل مريح داخل النطاق. تضيء مصابيح الترحيب وتفتح المرايا الخارجية إلى وضعها، حتى تكون جاهزاً للانطلاق مجدداً.

فتحة السقف البانورامية الأكبر

توفر فتحة السقف البانورامية الكبيرة الخاصة بسيارة سبورتاج الجديدة بالكامل رؤية أفضل للسماء أكثر من أي وقت مضى، مما يضيف شعوراً بالحرية عند التحرك

مقصورة فخمة

قام مصمموا كيا المتخصصون بالجمع بين أجود المواد وأكثرها متانة مع الاهتمام غير المسبوق بالتفاصيل لخلق إحساس بالأناقة والراحة التي ستعزز شعورك بالسلام الداخلي، على الرغم من كل ما يمكن أن يحدث لك بالخارج.

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جمالية الباب الخلفي

حيث تم تصقيل الباب باستخدام الكروم شبه العاكس والذي يعطي مظهر أناقة وعصرية مقارنة بكروم المرآة البسيط.

النظام المتقدم للتحكم في الجر عند المنعطفات (ATCC)

يرصد النظام المتقدم الخاص بالتحكم في الجر عند المنعطفات ويحلل ظروف الطريق، ويتأكد من تطبيق مقدار العزم الصحيح على العجلة مع أقصى تحكم عند المواجهة أو الاستدارة.

الأمان

حصلت السيارة على أحدث التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل وإيقاف، رؤية محيطية لتسهيل الركن، تنبيه تشتت السائق، تفادي الاصطدامات الأمامية، الكشف عن المشاة، مراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يعني توفير تحديثات دورية بحالة المرور، التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، حالة الطقس، دعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، نظام إدارة الثبات، تنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف، تحديد وضع القيادة، مع وجود 6 وسائد هوائية.