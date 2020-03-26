كيا سبورتاج 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Sportage

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سبورتاج 2020 إلى المملكة عبر وكيلها الرسمي كيا الجبر، وحصلت السيارة على بعض التحسينات والتحديثات على كل من الخارجية والداخلية، نستعرض معكم اليوم أبرز ما تقدمه الكروس أوفر الشهيرة من مميزات ومواصفات.

التصميم

تتمتع سبورتاج 2019 بتصميم ديناميكي شبابي مميز ذو عجلات تتراوح أحجامها ما بين 16 إلى 19 إنش مع 5 خيارات من الألوان الخارجية.

وأبرز ما يجذب الأنظار في التصميم هو الشبك الأمامي الأيقوني لكيا المندمج مع المصابيح الامامية في انسيابية واضحة، هذا وتأتي السيارة مع مصابيح ضباب بروجيكتور، مصدات أمامية وخلفية جديدة، عجلات بتصميم جديد، ومصابيح خلفية معاد تصميمها.

المقصورة

مقصورة السيارة المحدثة حصلت على تحسين أيضاً حيث شاشة المعلومات الترفيهية 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقود وفتحات تهوية معاد تصميمها، شحن لاسلكي اختياري للهاتف، كما أنه متاحة مقاعد جلد.

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هذا بالإضافة إلى مقود جديد، عدادات قياسات محدثة، فرش مزدوج اللون، إضافة لوجود شاشة TFT-LCD ملونة مقاس 4.2 إنش بين العدادات لأنظمة مساعد السائق.

الأمان

كيا سبورتاج 2020 تتوفر بأحدث التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل وإيقاف، رؤية محيطية لتسهيل الركن، تنبيه تشتت السائق، تفادي الاصطدامات الأمامية، الكشف عن المشاة، مراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يعني توفير تحديثات دورية بحالة المرور، التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، حالة الطقس، دعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، نظام إدارة الثبات، تنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف، تحديد وضع القيادة، مع وجود 6 وسائد هوائية.

المحركات

تأتي كيا سبورتاج 2020 بخيارين من المحركات، حيث الأعلى هو GDI سعة 1.6 لتر ذو قوة 175 حصان، إضافة لوجود خيار محرك ثنائي الصمامات سعة 2 لتر بقوة 157 حصان، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة ثنائي المقبض ذو 7 سرعات.