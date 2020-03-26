كيا الجبر تعلن تمديد فترة ضمان سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً لما تمر به المملكة من إجراءات بسبب فيروس كورونا، أعلنت شركة كيا الجبر للسيارات، عن تمديد فترة الضمان لمدة ثلاثة أشهر إضافية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جميع سيارات كيا التي ينتهي ضمانها خلال الفترة ١ مارس ٢٠٢٠ الى ٣١ مايو ٢٠٢٠. الشروط والأحكام: تطبق شروط وأحكام الضمان. صورة العرض:

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