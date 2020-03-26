بي ام دبليو الفئة السابعة 1998 محفوظة في كبسولة هواء لعقود مع عرضها للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – واحدة من أغرب حالات الحفاظ على السيارات وحمايتها من تأثير السنين هي هذه البي ام دبليو 740i موديل 1998، ورغم كونها أقدم من أغلب السيارات التي ترونها في الطرق اليوم، إلا أنها في حالة جديدة تماماً، بفضل وضعها في كبسولة هواء حرفياً.

السيارة موجودة في بولندا حالياً ويعرضها صاحبها للبيع على ايباي، مع تصريحه أن السيارة تسجل في عداد مسافتها 255 كيلومتر فقط، مع اعتمادها على محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 282 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر.

هي ليست أرقام مذهلة بمعايير اليوم ولكنها جيدة جداً، مع جير أوتوماتيكي 5 سرعات ودفع رباعي.. وتؤكد الصور بالفعل أن السيارة في حالة ممتازة وجديدة مع تأكيد صاحبها أنها لا تزال في حالتها الأصلية بدون ترميم أو إعادة تأهيل.

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بالنسبة للسعر فيقف حالياً عند 48,350 يورو قبل أيام من انتهاء العرض، أي ما يعادل 194,000 ريال.