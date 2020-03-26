شيفروليه كمارو 2021: أهم التحديثات والمحركات والسعر المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كمارو لم تعد بنفس رواجها في الماضي ولكن الشركة لا تنوي التخلي عنها بعد، مع تجهيز شيفروليه لعدد من التحديثات لكمارو 2021 والتي ستصل للوكالات في نهاية العام الجاري.

وتشمل التحديثات الخارجية ألوان جديدة خضراء معدنية وحمراء براقة، بينما تحديثات الداخلية تشمل نظام معلومات ترفيهية محدث بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، مع تقديم شحن لاسلكي للجوال في النسخ الأعلى في المجال.

وستستمر خيارات المحركات الحالية التي تشمل محرك 2.0 لتر تيربو بأربعة سلندر بقوة 275 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، مع توفر محرك آخر V6 سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصان وعزم دوران 385 نيوتن.متر.

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نسخة كمارو SS الأعلى في الأداء ستستمر مع محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان وعزم دوران 616 نيوتن.متر، وأخيراً كمارو ZL1 ستتوفر بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 650 حصان وعزم دوران 880 نيوتن.متر، مع جير يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي 10 سرعات.

من المتوقع أن تبدأ الأسعار الأمريكية لكمارو 2021 من 25,000 دولار (93,000 ريال) عند انطلاقها لاحقا هذا العام.