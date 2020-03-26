كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو توقف الإنتاج في تركيا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، إنها ستعلق الإنتاج في تركيا ابتداء من اليوم الخميس، مما يزيد من الإغلاق العالمي لعمليات التصنيع بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت شركة "رينو" إن مجمع تصنيع السيارات في مدينة بورصا التركية، الذي يعمل باسم أوياك رينو، كان متوقف عن الإنتاج "بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية".

واكملت، رينو إن المجمع لديه قدرة سنوية تبلغ 360 ألف سيارة و 750 ألف محرك و 394 ألف علبة تروس و 428 ألف شاسيه.

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المصنع هو موقع التجميع الرئيسي لنموذج رينو الأكثر مبيعاً، كليو هاتشباك الصغيرة، ويعمل في الموقع حوالي 6،600 شخص.

كما أغلقت رينو مواقعها الصناعية في فرنسا، ومصنعها في سلوفينيا، ومصنعي السيارات في المغرب ومصنع توليد القوة في كاسيا، البرتغال، حتى إشعار آخر.

أوقفت الشركة الإنتاج مؤقتًا في مصانعها السبعة في أمريكا الجنوبية.