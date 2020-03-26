رئيس بيجو يشرح أسباب انهيار سوق الكوبيه العالمي

الخليج ٣٦٥ نت – إذا فحصتم الموديلات التي تعرضها الشركات حالياً ستلاحظون نقصاً هائلاً في السيارات الرياضية ببابين، والمعروفة بالكوبيه.. اجل لا يزال هناك بعض المشاهير مثل شيفروليه كورفيت وفورد موستنج، ولكن القائمة تتقلص كل عام.

رئيس بيجو، جون فيليب امباراتو، قال في تصريح أخير مع Autocar أن واحد من أسباب انهيار سوق الكوبيه هو عدم وجود استثمارات كافية لدعم تطويرهم.. “أنا أحب هذه السيارات.. ولكن الحب وحده غير كافي في هذه الصناعة”، والبحث والتطوير يحتاجان لنفقات هائلة، وببساطة شركات السيارات منشغلة هذه الأعوام بالسيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة مثل القيادة الذاتية، لضمان تنافسيتهم واستمرارهم لعقود قادمة.

مع تركز أغلب الأموال في هذه التقنيات الجديدة، ببساطة لم يعد هناك مجال للاستثمار في السيارات ذات الجمهور المحدود، ومن المعروف أن الكوبيه دائما لم تكن بهذه الشهرة في الأسواق، خاصة مع توجه المستهلكين بقوة إلى مركبات الدفع الرباعي الكبيرة بعيداً عن السيدان والكوبيه والسيارات الصغيرة بشكل عام.

ولكنها ليست النهاية بالضرورة للكوبيه والسيدان، ويعتقد بعض المحللين أن عشق الأسواق للكروس اوفر والـ SUV لن يستمر طويلا، مع توقعات بتغير الأذواق في العقد القادم كما هو المعتاد في السوق.