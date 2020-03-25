رغم "كورونا".. سيارات جنيسيس الفارهة تتوسع في السوق الروسية

كتب: باسل الحلواني

رغم الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، بجميع دول العالم، إلا أن شركة جنيسيس للسيارات الفارهة، بدأت في تلقي طلبات شراء سيارتها G90 2021 في روسيا، حيث تعد هذه السيارة من أكثر مركبات الشركة تميزا وفخامة.

ومن المنتظر أن يتم طرح G90 2021 في السوق الروسية بعدة نماذج: Royal وRoyal Long و Premier و Elite، جميعها مزودة بأنظمة خاصة تتحكم

بالفرامل أوتوماتيكيا ودون تدخل السائق لمنع اصطدام السيارة بالأجسام الأخرى أثناء حركتها إلى الأمام أو الخلف.

كما ستحصل هذه السيارات على حزمة من التقنيات التي توفر رفاهية عالية للركاب مثل المقاعد المزودة بأنظمة التدليك والتي يمكن التحكم بدرجات حرارتها إلكترونيا، وأنظمة لتنقية الهواء في المقصورة، وشاشات تعمل باللمس مخصصة

Advertisements

لجميع الركاب، إضافة لأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

وستأتي نماذج G90 الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين بسعة 3.8 ليتر وعزم 309 أحصنة، ومحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا، ومحرك قوي بسعة 5 ليترات قادر على توليد عزم 413 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي، أما أسعار هذه السيارات في روسيا فستتراوح ما بين 4. 64-77 ألف دولار.