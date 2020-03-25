رابطة التجار تُصدر دليل للوقاية من "كورونا".. وتخاطب "المركزي" لصرف قروض السيارات المُباعة بالتقسيط

كتب: باسل الحلواني

أصدرت رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، دليلاً شاملاً للتعريف بفيروس كورونا، وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه.

وقال "أبوالمجد"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسئولية المجتمعية، للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرابطة قد خاطبت البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضى، للسماح بصرف قروض نحو 8 آلاف

سيارة مباعة بنظام التقسيط، وذلك بعد صدور قرار تعليق استخراج وتجديد رخص التسيير من 19 مارس الجارى إلى 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، إن المذكرة التي تقدمت بها الرابطة لـ "المركزى"، تضمنت شرح تفاصيل الأزمة التى يمر بها القطاع بعد قرار التعليق، ومن ثم طلبت صرف قروض السيارات المباعة

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بنظام التقسيط، لحين إنهاء التراخيص.

وأوضح أن البنوك لا تقوم بالصرف إلا بعد استلام التراخيص، مشيراً إلى استعداد الرابطة لتقديم جميع الضمانات اللازمة.

وتمثلت الضمانات التى عرضتها الرابطة فى إقرار معارض وشركات السيارات بدفع قيمة القروض فى حالة عدم الترخيص، واحتفاظ البنوك بوثائق التأمين على السيارات، والقطاع المصرفى بأوراق الملكية.

وأضاف أن الرابطة بانتظار رد "المركزى"، على مطلبها لحل أزمة المعارض التى سلمت سيارات للعملاء، ولا زالت قيد الترخيص.

ولفت إلى أن الكثير من معارض السيارات تواجه مشكلة بسبب قيامها بالشراء من الموزعين والوكلاء "نقداً"، على أمل استرداد أموالهم من خلال قروض العملاء.