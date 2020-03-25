تعرف على حقيقة وجود رصد آلي للسيارات المخالفة لقرار حظر التجول

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن انتشرت رسائل نصية مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن معلومات لسيارات حررت عليها مخالفات مرورية بقيمة 10 آلاف ريال تحت بند تجاوز وقت حظر التجول.

إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن الغرامات يتم رصدها على الفرد المخالف من خلال معلوماته المدنية الشخصية بعيداً عن تقييدها على صاحب السيارة، ولا يتم تسجيلها من خلال لائحة المخالفات المرورية عبر أجهزة الرصد الآلي للسيارات، وذلك نقلاً عن صحيفة “اليوم”.

يُذكر أن وزارة الداخلية فرضت غرامة قيمتها 10 آلاف ريال لمن يخالف تعليمات حظر التجول للمرة الأولى، ومبلغ 20 ألف ريال إذا كرر المخالفة للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة يُعاق المخالف بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً ولا ينطبق ذلك على حالات الضرورة القصوى والحالات المستثناة من الجهات المختصة كالطوارىء.