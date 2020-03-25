مرسيدس اس كلاس 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت مرسيدس اس كلاس 2020 رسمياً إلى أسطول الوفاق لتأجير السيارات في المملكة لأجل هؤلاء الذين يبحثون عن الفخامة القصوى، ونتعرف فيما يلي على مميزات أفخم سيدان ألمانية ولماذا عليك تأجيرها يوماً ما لتجربتها والاستمتاع بها.

التصميم

نلاحظ الشبك الأمامي الجديد مع خطوط رأسية إضافية من الكروم، كما أضافت مرسيدس مصابيح أمامية LED اختيارية جديدة ومصابيح جديدة مماثلة في الخلف كما حظيت السيارة بممتص صدمات أمامى جديد بمآخذ هواء بارزة وتصميم رياضي، مع إعادة تصميم ممتصات الصدمات السفلية بزخرفات واضحة على أنابيب العادم.

بينما في الداخل تحظى اس كلاس 2020 بزخرفات جلدية للأبواب وحواف الجسد العلوية بالإضافات إلى خشب مفتوح المسام ولمسات لونية متنوعة من البني والرمادي وخلافه مع احتواءها على خاصية بدء المحرك بدون مفتاح بشكل قياسي.

التقنية والأمان

في الداخل توجد شاشتي عرض جديدتين عاليتي الجودة، كل واحدة بطول 12.3 إنش، وتندمج الشاشتين ببعضهما تحت غطاء زجاجي واحد مشترك ليؤكد على التصميم الأفقي العام للقمرة، ومن الإضافات الجديدة أيضا هي ضوابط اللمس على المقود للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية بمجرد تحريك اليد كما نفعل مع شاشات الهواتف الذكية بدون الحاجة لإبعاد اليد عن المقود.

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تأتي اس كلاس قياسياً مع أنظمة مساعد القيادة من مرسيدس والتي تتضمن مساعد ضبط مسافة الأمان النشط، مساعد التوجيه النشط، مساعد المكابح النشط، مساعد التوجيه، مساعد الرؤية الليلية وأكثر.

المحرك المتوفر:

– محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 320 حصان.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور