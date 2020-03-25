كيا سيراتو هاتشباك 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Cerato Hatchback

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيراتو هاتشباك 2020 إلى المملكة العربية السعودية لدى وكيلها كيا الجبر، واليوم سنلقي نظرة شاملة على الهاتشباك التي تعد إحدى أفضل موديلات صانعة السيارات الكورية الجنوبية مبيعاً كيا سيراتو هاتشباك 2020 في السعودية.

التصميم الخارجي

هي سيارة أنيقة، بمظهر قوي عصري وجذاب، حيث أطلقت كيا العنان لمصمميها لتتمكن من الحصول على تصميم انسيابي يعكس بصمات كيا الخارجية والداخلية حتى تتمكن من معرفتها بمجرد النظر إليها حتى ولو من مسافة كبيرة، أما من حيث مقدمة السيارة فهي تتمتع بواجهة عصرية تحتوي على مصابيح هالوجين + ليد، بالإضافة إلى شبكة أمامي أسود أنيق وكشافات ضباب أمامية، أما جوانب السيارة فيطغى عليها البساطة، كذلك خلفية السيارة لا تتمتع بالكثير من خطوط التصميم حيث تتوفر بجنوط مقاس 17 بوصة، ومرايات خارجية كهربائية تتميز بالطي الآلي، وإشارات على المرايا الخارجية، ومن الخلف تحصل على جناح خلفي أنيق، ومساحة مطر خلفية.

وتأتي السيارة بالأبعاد التالية:

الطول 4,350 مم

العرض 1,780 مم

الارتفاع 1,450 مم

قاعدة العجلات 2,700 مم

سعة صندوق السيارة 482 لتر

التصميم الداخلي والتقنيات

تتميز السيارة بمقصورة داخلية رحبة، مريحة، هادئة، تتمتع بلمسات كيا العصرية وزاوية رؤية جيدة للسائق، ولكن لم تتوقف كيا عند هذا الحد حيث زودت السيارة بفتحة سقف أنيقة، ومقاعد جلد، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، كما تتوفر بمكيف عادي ومكيف خلفي، وتحكم بوضعية المقود يدوياً، ومرايا داخلية بتعتيم آلي، ونظام اختيار نمط القيادة، وحامل أكواب مع المسند الأمامي، وعصا ناقل حركة مكسوة بالجلد، ومقود مكسو بالجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، ومسند وسط خلفي.

أما بالنسبة للتقنيات، فتحصل السيارة على نظام فتح السيارة بالريموت، وزر تشغيل المحرك، واتصال يو اس بي، ومدخل AUX، وبلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، وكاميرا خلفية، ونظام التحكم في الصوت في المقود، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومرايا داخلية بنظام تعتيم آلي، ومفتاح تحكم في درجة سطوع العدادات، وتحكم بمستوى الإضاءة الأمامية، ومخرج يو اس بي، وشاشة لمسية قياس 8 بوصة، واضاءة أمامية أوتوماتيكية.

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المحرك

تحتوي سيراتو هاتشباك 2020 بداخلها على محرك بأربعة اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 157 نيوتن متر، لتصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/س، وتم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي التحكم ذو 6 سرعات، يقوم بنقل قوة وعزم المحرك إلى العجلات الأمامية، كما يساهم هذا الناقل في عملية توفير الوقود بشكل غير مباشر، وتستهلك السيارة لتراً واحداً لقطع مسافة 6.5 كيلومتر.

الأمان

مثبت سرعة.

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق.

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعة للانغلاق.

فرامل ايقاف باليد

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب.

مثبت كرسي أمان للأطفال.

قفل أمان للأطفال يدوي.

مقاس الإطار الاحتياطي “كامل الحجم”.

السعر

في الختام، تتوفر كيا سيراتو هاتشباك 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: