فئات كيا سورينتو 2020 في السعودية Kia Sorento

الخليج ٣٦٥ نت – أتت كيا سورينتو 2020 إلى المملكة العربية السعودية لدى وكيلها كيا الجبر، وهي كما نعلم كروس أوفر متوسطة الحجم من صانعة السيارات الكورية الجنوبية، وفيما يلي سنستعرض معكم فئات كيا سورينتو 2020 في السعودية.

المحرك

تحتوي سورينتو 2020 بداخلها على محرك ذو 6 اسطوانات على شكل حرف “I” بسعة 3.3 لتر بقوة 270 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 335 نيوتن متر، لينتقل بالسيارة من سرعة الصفر إلى سرعة الـ 100 كيلومتر / الساعة في غضون 8.7 ثانية، وليصل بالسيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كم/س، وتم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي التحكم ذو 6 سرعات، يقوم بنقل قوة وعزم المحرك إلى العجلات الأمامية، كما يساهم هذا الناقل في عملية توفير الوقود بشكل غير مباشر من خلال تحديد الترس المناسب حسب طبيعة الطريق والسرعة المطلوبة.

يذكر أن سورينتو 2020 تستهلك الوقود بشكل موفر إلى حدٍ ما، حيث تستهلك السيارة لتراً واحداً لقطع مسافة 10.6 كيلومتر، ونظرا للمحرك ذو الـ 6 اسطوانات يعد هذا المعدل في استهلاك الوقود مناسب، كما تحتوي كيا سورينتو 2020 على خزان وقود بسعة 70 لتر.

الراحة والتصميم

خي سيارة كبيرة الحجم، أنيقة، بمظهر قوي عصري وجذاب، حيث أطلقت كيا العنان لمصمميها لتتمكن من الحصول على تصميم انسيابي كبير الحجم يعكس بصمات كيا الخارجية والداخلية حتى تتمكن من معرفتها بمجرد النظر إليها حتى ولو من مسافة كبيرة. أما من حيث مقدمة السيارة فهي تتمتع بواجهة عصرية تحتوي على مصابيح تُظهر الشراسة وشبكة أمامية صغيرة الإرتفاع تحتل المسافة ما بين المصباحين الأماميين، بالإضافة إلى شبكة أمامية مساوية لنفس إرتفاع الشبكة الأولى تحتل منتصف أسفل المصد الأمامي إلا أنها لا تتمتع بالكثير من التفاصيل، أما جوانب السيارة فيطغى عليها البساطة، كذلك خلفية السيارة لا تتمتع بالكثير من خطوط التصميم إلا أن مصابيحها الخلفية مدمجة في جوانب منتصف خلفية السيارة في مظهر جميل كما ويغلب عليها اللون الأحمر لمزيد من الأناقة في التصميم ويتوسط المصابيح الخلفية علامة كيا المميزة.

في حين أن المقصورة الداخلية رحبة، مريحة، هادئة، تتمتع بلمسات كيا العصرية وزاوية رؤية جيدة للسائق، ولكن لم تتوقف كيا عند هذا الحد حيث زودت السيارة بفتحات تكييف خلفية مع مزيد من أزرار التحكم المرتبة كما هو المتوقع من كيا، بالإضافة إلى لمسات التخزين في الكونسول الوسطي وأزرار التحكم الموجودة به أيضاً، لتظهر لك المزيد من الخيارات التي يمكنك أن تعدلها لتناسب نمط قيادتك وتحصل على المتعة الأكبر من قيادتها وبكل رقي وجوده تظهر لك ترتيبهم من حولك بينما أنت جالس داخل هذه السيارة.

الأبعاد

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الطول: 4.7 متر

العرض: 1.8 متر

الارتفاع: 1.6 متر

قاعدة العجلات: 2.7 متر

مساحة التخزين الخلفية: 1050 لتر

الأمان

نظام ABS المكابح المانعة للانغلاق،

المكابح المانعة للانغلاق، 2 وسائد هوائية

مساعد الفرامل BA الكبح الطَارئ

الكبح الطَارئ نظام EBD

نظام مانع الحركة:

مثبتات مقاعد الأطفال

حساسات اصطفاف

مشد أحزمة الأمان

حساسات الإطارات

نظام VSC

في الختام، تتوفر كيا سورينتو 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: