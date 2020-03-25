فئات كيا اوبتيما 2020 في السعودية Kia Optima

الخليج ٣٦٥ نت – أتت كيا اوبتيما 2020 إلى المملكة العربية السعودية لدى وكيلها كيا الجبر، وهي أحد أفضل الخيارات بفئة سيارات السيدان متوسطة الحجم المتاحة حالياً بالسوق السعودي، وفيما يلي سنستعرض معكم فئات كيا اوبتيما 2020 في السعودية. المحرك تسمح كيا اوبتيما للعائلات التحرك بحرية مع خيارات محركاتها المتميزة التي تبدأ مع: محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 157 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران

بجانب محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 178 حصان و228 نيوتن.متر للعزم ويتصل كلا المحركين بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات. الراحة والتصميم تأتي كيا اوبتيما 2020 بخارجية رياضية تتسم بالاناقة والفخامة والشراسة ايضا أما عن المساحة فهي تأتي بمساحة خارجية متوسطة ذات ارتفاع متوسط ايضا عن الأرض، كما بمقصورة متوسطة الى كبيرة الحجم تتسم بالفخامة والعصرية والأناقة بالإضافة إلى جودة الخامات ويمكن اختصار مزايا الراحة والتصميم في النقاط التالية: Advertisements خاصية الاتصال يو اس بي

مشغل سي دي

مدخل AUX وبلوتوث

4 مكبرات الصوت.

مكيف يدوي

نظام تثبيت سرعة ذكي

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من عجلة القيادة

بانوراما وستائر جانبية

نوع الإضاءة: ليد الأبعاد طول السيارة 4.85 متر

عرض السيارة 1.86 متر

ارتفاع السيارة 1.47 متر

قاعدة العجلات 2.80 متر الأمان فرامل مانعة للانغلاق ABS

التحكم في الانزلاق EBD

تقنية دعم المكابح

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام تثبيت سرعة ذكي

أقفال آلية للأبواب

حساسات امامية وخلفية

2 وسائد هوائية

كاميرا خلفية في الختام، تتوفر كيا اوبتيما 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: كيا اوبتيما LX 2.0L 2020 بسعر 71,700 ريال

كيا اوبتيما LX 2.4L 2020 بسعر 77,800 ريال

كيا اوبتيما LX 2.4L رياضية 2020 بسعر 82,800 ريال

كيا اوبتيما EX 2.4L 2020 بسعر 93,400 ريال

كيا اوبتيما EX 2 2020 بسعر 104,500 ريال

كيا اوبتيما EX 2.0L 2020 بسعر 119,200 ريال

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