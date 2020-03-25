فئات كيا كرنفال 2020 في السعودية Kia Carnival

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا كرنفال 2020 والتي تُعرف باسم سيدونا أيضاً إلى المملكة العربية السعودية عند وكيلها كيا الجبر، وفيما يلي سنستعرض معكم فئات كيا كرنفال 2020 في السعودية.

المحرك

تستمد كرنفال 2019 طاقتها عبر محرك 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 276 حصان و335 نيوتن.متر من عزم الدوران المتصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات، ما يعني أداءً مميزاً مع كفاءة استهلاك وقود مناسبة، قدرة على سحب 1,590 كجم دون إشكالية بأي مهمة أو رحلة ترغب بالذهاب إليها.

الراحة والتصميم

تمتلك كرنفال الجديدة مظهر ديناميكي جذاب يندر تواجده في هذه الفئة من السيارات التي تركز عادة على العملية فقط، حيث تتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV سورينتو فنجد مصد أمامي رياضي، منافذ تهوية كبيرة، شبك أمامي محدّث، مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصابيح ضباب LED أنيقة، بينما تم تحديث الخلفية أيضاً لتحصل على مصابيح محسنة مع لمسات كروم رياضية بسيطة وعجلات جديدة بأحجام 17 إلى 19 إنش.

كما تأتي كرنفال الجديدة مع شاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع إمكانية إضافة اثنين من شاشات 10.1 إنش لصف الخلفي من المقاعد لمزيد من المتعة والتسلية مع نظام صوت Harman Kardon فاخر ذو 8 سماعات لتجربة صوتية مميزة.

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ومع 8 مقاعد ومتسع من مساحة الأقدام بصفوفها الثلاثة، تأتي كرنفال مع داخلية رحبة ونظام مكيف ثلاثي المناطق لكل من السائق والراكب الأمامي والصفوف الخلفية، كما توجد أنظمة تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية مع تغطية كافة المقاعد بقماش مقاوم للبقع، إضافة لإمكانية طي الصفوف الخلفية لتخزين كل ما ترغب به بشكل فائق العملية.

الأبعاد

الطول: 5115 مم.

العرض: 1983 مم.

الارتفاع: 1740 مم.

قاعدة العجلات: 3060 مم.

سعة الصندوق الخلفي: 950 لتر.

المسافة بين السيارة واقرب نقطة للارض: 230 مم.

الأمان

نظام الفرامل ABS

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

مساعد الفرامل BA

نظام الفرامل DSC

مكابح قرصية

2 أكياس هوائية ( airbag )

) تنبيه حركة العودة إلى الخلف

تحكم ديناميكي منظم ESC

أجهزة إستشعار الإصطفاف

نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي

التحكم المغناطيسي للثبات

نظام StabiliTrak (ستابيلي تراك )

(ستابيلي تراك ) نظام VSC

تحكم ديناميكي منظم ESC

تنبيه النقطة العمياء

نظام مراقبة الإطارات ( TPMS )

) التحكم في التسارع للانزلاقات

مانع الحركة إيموبليزر Immobilizer

نظام المستشعر VSM

توزيع إلكتروني للفرامل EPS

نظام الفرملة داخل المنعطف CBC

في الختام، تتوفر كيا كرنفال 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: