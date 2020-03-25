كيا كادينزا 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Cadenza

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت أحدث موديلات الجيل الثاني من كيا كادينزا 2019 إلى السوق السعودي عبر وكيلها الرسمي كيا الجبر لتتميز بفئة السيدان كاملة الحجم الفاخرة من خلال هيكل أخف وأكثر ثبات من السابق بنسبة 35% لتحكم وتوجيه أفضل، واليوم سنلقي نظرة شاملة على ككيا كادينزا 2020 في السعودية.

التصميم الخارجي

حصلت السيدان على شكل رائع ملفت للنظر جذاب، حجم السيارة جاء أكبر من التصميمات السابقة بشكل واضح، حيث تم التطوير والتحديث بالشكل والتصميم، السيارة بها العديد من اللمسات الرياضية كما أنها فارهة فهي شبابية وتناسب كبار السن وعشاق السيارات الكلاسيكية ايضاً، فمن الخارج يتميز بالقوة والمتانة في التصميم و الشكل في نفس الوقت و جاءت السيارة بتصميم يلفت الانتباه، بشكل شبابي رائع، وتأتي السيارة بـ مصد أمامي و خلفي ايضاً بنفس لون السيارة و لكن الشبك هو ما يختلف في اللون فيأتي باللون الأسود.

كما تأتي بمصابيح أمامية مسحوبة من الامام الى الجوانب بشكل ممتاز، مصابيح الضباب تأتي بشكل رباعي رائع اي ان المصباح مقسم الي اربع اجزاء لكي يتمكن من توزيع الضوء وإعطاء لمسة رائعة للشكل الخارجي، في حين أن الشبك الأمامي ذو التصميم الحاد يأتي بشكل نصف دائري، وبمنتصف السيارة من الامام فتحات التهوية ويحيط من جوانب السيارة الكروم الذي يعطي للسيارة لمعان وبريق، الشبك يشبه أنف النمر بشكل كبير جداً، كما تأتي السيارة بـ مرايا كهربائية جانبية إلكترونية بنفس لون السيارة مع وجود إشارات جانبية في حالة تغير الاتجاه، مرايا السيارة تأتي بنفس لون السيارة بالكامل و ليس بلون مختلف.

وتأتي السيارة بالأبعاد التالية:

الارتفاع: 1470 مم.

العرض: 1870 مم.

الطول: 4970 مم.

قاعدة العجلات: 2855 مم.

وزن السيارة: يتراوح بين 1565 إلى 1670 كجم.

التصميم الداخلي والتقنيات

منذ اللحظة الأولي التي سوف تضع قدمك داخل السيارة سوف تكتشف مجموعة من المعايير الحديثة والمتطورة في عالم السيارات و ستشعر أن السيارة تتمتع بالفخامة و انها تمكنت من التطوير كثيراً، وتبدو لمسات الكروم التي تم وضعها داخل السيارة أعطت جاذبية رائعة للسيارة، السيارة متسعة جداً من الداخل وتوفر الراحة، كما أن تابلوه السيارة اكثر من ممتاز في الشكل العام حيث يقع في يمين و يسار التابلوة فتحات المكيف والمنتصف شاشة عرض بها العديد من المميزات و الخصائص والتحكمات على حسب الفئة ايضاً.

مساحة السيارة جيدة لتعطي الكثير من الأريحية للركاب في الأمام أو في المقاعد الخلفية والتي تتسع إلى 5 أفراد مع استخدام الصندوق الخلفي و بارتياح مع وجود مسند للذراع وسط المقعد الخلفي، وناقل حركة أوتوماتيك بجواره فرامل اليد و اماكن وضع الأكواب.

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اقصي اليمين صندوق او مخزن الأمتعة الصغير مع وجود العديد من أزرار التحكم الخاصة بالمكيف و العديد من الأشياء داخل السيارة، مع التحكم الكهربائي في المرايا الخلفية والمقاعد الأمامية، كل شئ داخل السيارة يتم بسهولة بالغة.

ويمكن تلخيص مواصفات التصميم الداخلي والتقنيات في النقاط التالية:

مرايا الباب إلكترونية.

مكيف أوتوماتيكي.

شاشة لمس بحجم 7 بوصة يمكنك التحكم في العديد من الأشياء مثل تشغيل الاغاني و اشياء اخري.

جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود.

تعديل ميل عجلة القيادة.

عرض المعلومات المتعددة.

صندوق خلفي كهربائي.

تبريد المقاعد.

المحرك

تستمد كيا كادينزا قوتها من نخستين محرك V6 المحدث للشركة سعة 3.3 لتر، حيث يكون الأول بقوة 270 حصان وعزم دوران 318 نيوتن.متر، في حين أن النسخة الثانية بقوة 284 حصان وعزم 336 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي

الأمان

نظام الفرامل ABS

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

مساعد الفرامل BA

أحزمة أمان أمامية و خلفية

التحكم الذكي في السرعة ( ASCC )

) نظام الفرامل DSC

ISOFix لتثبيت مقاعد الاطفال

لتثبيت مقاعد الاطفال 8 أكياس هوائية ( airbag )

) تنبيه حركة العودة إلى الخلف

نظام مراقبة الإطارات ( TPMS )

نظام مراقبة الإطارات ( ) مثبت سرعة

نظام التحكم في الجر TRC

نظام الفرملة داخل المنعطف CBC

توزيع إلكتروني للفرامل EPS

تحكم ديناميكي منظم ESC

أجهزة إستشعار الإصطفاف

السعر

في الختام، تتوفر كيا سورينتو 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: