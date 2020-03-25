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الخليج ٣٦٥ نت – أرسلت الحكومة البريطانية تخطيطات صنع أجهزة التنفس لـ 60 شركة مع طلبها بإنتاج 20,000 منهم “في أقرب وقت”، مع نداء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للصناعة البريطانية لمساعدة الحكومة في مكافحة الوباء.
وتشمل الشركات رولزرويس وجاكوار لاندروفر وايرباص، ويُذكر أن بريطانيا مثل باقي دول العالم تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الضرورية للإبقاء على بعض مرضى فيروس كورونا على قيد الحياة.
بريطانيا لديها بالفعل 5,900 جهاز تنفس، ولكن الحكومة ترى أن هذا يمثل أقل من ربع الأعداد المطلوبة للتعامل مع الوباء هناك.
ويُذكر أن الشركة المصنعة للطائرات، ايرباص، بدأت بالفعل بتكوين فريق لاختبار سبل صنع أجهزة التنفس وتوزيعهم، وصرحت الشركة: “هذه أوقات غير مسبوقة وسنساعد بما نقدر عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تطلب من رولزرويس وجاكوار لاندروفر صنع أجهزة تنفس لمكافحة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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