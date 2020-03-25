تويوتا ستطرح سيارات كروس أوفر جديدة مع تقديم سيارة 86 عالية الأداء + المزيد

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الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل جديدة عن خطط منتجات تويوتا المستقبلية أثناء اجتماع قريب مع بعض الوكالات الأمريكية، ونعلم الآن ان الجيل القادم من سيينا ميني فان سينطلق في النصف الثاني من 2020 بمولدات طاقة هجينة حصرياً.
وفي نفس الوقت، ستطرح تويوتا كروس اوفر جديدة كليا وهجينة أيضاً، كما سيتم تقديم موديل 86 رياضي معاد تصميمه في 2021، غالباً باسم GR 86، وقد أكدت تويوتا بالفعل على تطويره بالتعاون مع سوبارو، ومن المتوقع ان يحصل على محرك تيربو بقوة 255 حصان.
كما ستطرح تويوتا كروس اوفر أخرى جديدة كليا في الربع الثالث من 2021، ويبدو أنها مبنية على كورولا، وفي أواخر 2021 ستقدم الشركة موديل تندرا المعاد تصميمه، والذي سيستخدم محرك V6 تيربو مزدوج مع تقنيات هجينة.
هذه التسريبات مشابهة لتسريبات أخرى رأيناها من أسابيع عن خطط الشركة في المستقبل، ولكن في النهاية لا يوجد شيء رسمي بعد ونفضل انتظار بعض التأكيدات من الشركة.
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