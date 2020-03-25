هل السيارات الكهربائية أنظف فعلا من سيارات البترول؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكبر ميزة تسويقية للسيارات الكهربائية هي نظافتها البيئية، ولكن رأينا ادعاءات متكررة أنها في الواقع قد تكون أسوأ للبيئة من السيارات البترولية والديزل عند حساب جهود توليد الكهرباء في المصانع وعوامل أخرى.

والآن صدرت دراسة جديدة من المجلة العلمية Nature Sustainability تؤكد فيها أن السيارات الكهربائية بالفعل أفضل للبيئة من السيارات التقليدية حتى مع حسب كل العوامل الأخرى، في أغلب الحالات.

الدراسة صرحت أنه حتى مع استخدام النفط والغاز في توليد الكهرباء من المصانع؛ السيارات الكهربائية تظل أقل بشكل معتبر من السيارات التقليدية في كمية الانبعاثات الكربونية الإجمالية.

Advertisements

“وحتى مقارنة أقل السيارات الكهربائية في الكفاءة؛ رأينا أنها أقل في الانبعاثات من أفضل السيارات البترولية في كفاءة استهلاك الوقود” حسب الدراسة، وبالمتوسط السيارات الكهربائية أقل بـ 31% في الانبعاثات لكل كيلومتر من السيارات البترولية.

الاستثناءات الوحيدة تم اكتشافها في الهند وبولندا والتشيك، والتي أصدرت السيارات الكهربائية انبعاثات كربونية من مصانع توليد الكهرباء أكثر من السيارات البترولية والديزل.