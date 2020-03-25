كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان توقف عمليات الإنتاج في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطر صانعي السيارات إلى إغلاق المنشآت على مستوى العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة نيسان اليابانية العملاقة، التي انضمت إلى العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى، أنها ستعلق عمليات الإنتاج مؤقتًا في إفريقيا والشرق الأوسط والهند نتيجة لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الشركة في بيان إن هذا الإعلان يأتي استجابة لنصيحة وتوجيه الحكومات الوطنية المعنية، وقد اتخذ من أجل سلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات.