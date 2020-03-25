نيسان السعودية توفر لعملائها خدمة الصيانة الحصرية “لعند باب بيتك”

قرار نيسان لتطبيق هذه الخدمة خلال إجراءات منع انتشار فيروس كوفيد-19 التي تطال كامل المملكة نابع من تركيزها على خدمة العملاء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان العربية السعودية عن عزمها توفير خدمة صيانة لعملائها ابتداءً من اليوم 24 مارس 2020 حيث اتخذت الشركة مبادرة مواصلة خدمة عملائها حتى في منازلهم، بالشراكة مع بترومين نيسان ومرني، مساندة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار تركيز الشركة على تلبية احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم خدمات الصيانة الشاملة، حيث تتيح الشركة خدمة “لعند باب بيتك” لنقل، صيانة وتوصيل السيارة لعملائها من منازلهم لمنحهم راحة البال. ستقوم الشركة باستلام سيارة العميل من منزله لصيانتها من قِبل مختصين ثم إعادتها إليه، وبذلك لن يحتاج إلى مغاردة منزله. إضافة إلى ذلك وكإجراء وقائي في مثل هذه الأوقات الصعبة، ستتكفل الشركة بتعقيم السيارة بالكامل قبل إعادتها إلى العميل لمنحه مزيداً من راحة البال أثناء القيادة. وتتوفر هذه الخدمة الحصرية لكافة عملاء ومالكي سيارات نيسان مجاناً* في جميع أنحاء المملكة. فهذا جزء من خدمات عديدة سوف تطرحها شركة نيسان لضمان راحة البال لعملائها خلال هذه الفترة العصيبة.

وتعليقاً على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الشركة، قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “نقدّر الثقة التي وضعها عملاؤنا في نيسان العربية السعودية وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير تجربة استثنائية لهم. وتماشياً مع القرارات الحكومية بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في المملكة، ستقف نيسان العربية السعودية إلى جانب عملائها الذين يمكنهم الاعتماد علينا لضمان تزويدهم بالخدمات الأكثر أمانًا وملاءمة، حتى خلال أصعب الأوقات. كُلنا مسؤول عن القيام بدورنا في مكافحة انتشار هذا الفيروس وحماية مجتمعنا منه.”

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تتخذ نيسان العربية السعودية بصفتها شركة مسؤولة كافة الخطوات اللازمة لتوفير تجربة عملاء سلسة خلال هذه الفترة الصعبة وتؤدي دورها في الحدّ من انتشار فيروس كوفيد-19. يبقى العميل في صميم عمل نيسان العربية السعودية، وتدعم الشركة تمامًا جهود حكومة المملكة العربية السعودية الدؤوبة للسيطرة على انتشار الفيروس. فمن خلال تقديم هذه الخدمة الفريدة للعملاء، تشجع شركة نيسان عملائها على البقاء في منازلهم حيث تهتم الشركة باحتياجات سيارتهم، بما يتماشى مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لاحتواء فيروس COVID-19.

لمزيد من المعلومات حول خدمة ” لعند باب بيتك”، يرجى زيارة موقع نيسان العربية السعودية على هذا الرابط https://ar.nissan-saudiarabia.com/services/home-service.html.