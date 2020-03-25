تعرف على عقوبة مخالفة حظر التجول في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – شددّ الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة الالتزام بحظر التجول بالبلاد، معلناً أنه سيتم تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف حظر التجول.

وتأتي القيمة المالية لهذه الغرامة 10 آلاف ريال سعودي وتُضاعف إلى “20 ألف ريال سعودي” في حال التكرار للمرة الثانية، وفي حال عودة المخالف من جديد إلى ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوم، كما أنه لا يسري هذا الأمر على حالات الضرورة القصوى، كالحالات الصحية الطارئة وفقاً لما تحدد الجهات المختصة.

يُذكر أن حظر التجول بالمملكة يبدأ من الساعة السابعة مساءاً وينتهي في السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يوم، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.