تقنيات جيلي لعام 2020 متطورة لدرجة لا تصدق

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة جيلي الصينية واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات هناك، حيث كانت أول شركة سيارات خاصة في الصين عند تأسيسها في 1986، وقد استمرت في تطورها لتصبح مجموعة قابضة عالمية تمتلك تحت مظلتها علامات مختلفة من أهمها فولفو السويدية التي استحوذت عليها في 2010.

واليوم سنتعرف على بعض أروع التقنيات التي تقدمها جيلي في سياراتها بفضل ما اكتسبته من خبرة طويلة في العمل على إنتاج السيارات بنفسها، إلى جانب الخبرات وبراءات الاختراع المميزة التي تمتكلها كذلك بعد استحواذها على فولفو، والتي تعد من أعلى علامات السيارات في العالم اهتماماً بالأمان في سياراتها الفاخرة.

يمكن أن نلاحظ تطور تقنيات جيلي مؤخراً من خلال إلقاء نظرة على أحدث ما كشفت عنه من سيارات ذات مميزات فريدة من نوعها لا تتوفر في المنافسين المعتادين، حيث تشمل تلك الطرازات:

تطور التصميم والترفيه

أطلقت جيلي SUV ايكون تحت المدمجة مؤخراً بتصميم مميز جداً يجعلنا ندرك مدى تطور تقنيات التصميم لدى الصانعة الصينية، خاصة مع المقابض المخفية بالأبواب ونظام GKUI للترفيه المعلوماتي ذو الشاشات اللمسية المزدوجة الكبيرة، والتي تسمح للمستخديمن بالبقاء على اتصال تام بالعالم حوله.

نظام تنقية وتعقيم للهواء ضد الفيروسات والميكروبات

أعلنت جيلي مؤخراً أيضاً أن SUV ايكون الجديدة تأتي مزودة بنظام تنقية ذكية للهواء باسم IAPS متصلة بالمكيف، والتي يمكنها قتل البكتيريا والجراثيم الضارة، بل وحتى الفيروسات مثل فيروس كورونا المنتشر حالياً.

قيادة ذاتية

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تمكنت جيلي أيضاً من تطوير أنظمة الأمان في سياراتها كثيراً كي تصل إلى نظام +L2 مؤخراً للقيادة الذكية الذاتية التي تعمل استناداً على بيانات 12 رادار فوق صوتي مع رادار موجات مليمترية و5 كاميرات عالية الدقة مع نظام ركن أوتوماتيكي يجعل جيلي رائدة وسط المنافسين.

علامة جيومتري

في العام الماضي، أطلقت جيلي علامة جيومتري لتكون شركة جديدة تحتضن السيارات الكهربائية من جيلي، حيث أتت أولى سياراتها باسم جيومتري A التي ستتوفر كسيدان بمدى 410 أو500 كم حسب الفئة، ومع قدرة شحن البطارية من 30-80% خلال نصف ساعة، بجانب تزويدها بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني والكثير من أنظمة الأمان.

العقل الخارق

قدمت جيلي في SUV بو يو برو المخصصة للسوق الصيني مؤخراً تقنية مذهلة تحمل اسم العقل الخارق، وهو ما كان لقب معالج E01 الذي يغذي نظام ترفيه GKUI19 المعلوماتي التي ستسمح للسيارة بالاتصال بشبكات الجيل الخامس وتقنيات انترنت الأشياء لتكون سيارات جيلي مستقبلاً قادرة على الاتصال بإشارات المرور والسيارات الأخرى.

أقمار صناعية للسيارات ذاتية القيادة

أعلنت جيلي أيضاً مؤخراً استثمارها لـ 326 مليون دولار (1.2 مليون ريال) في مصنع أقمار صناعية في الصين، حيث ستكون تلك الأقمار مخصصة لإرسال بيانات دقيقة للمناخ والطرق إلى السيارات الذاتية من جيلي وفولفو، حيث سيبدأ إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة بحلول نهاية العام، ومن أهم أهدافها توفير إنترنت فائق السرعة وملاحة دقيقة وتحسين القدرات الحسابية لأنظمة القيادة الذاتية في السيارات.