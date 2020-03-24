ليموزين صينية كلاسيكية جديدة تحمل توقيع رئيس تصميم رولزرويس

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية الفاخرة هونجكي، عن بناء أول نموذج كامل الحجم من سيارتها الليموزين الجديدة التي تحمل اسم L4.

ويتولى الإشراف على فريق تصميم L4، رئيس تصميم رولزرويس السابق، الذي انضم للشركة منذ فترة ويضع لمسته الخاصة حالياً على منتجاتها الجديدة.

وكانت L4 قد ظهرت كنموذج مصغر منذ عدة

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أشهر، بتصميم كلاسيكي تقليدي، على عكس بعض موديلات هونجكي الأخرى، مثل H9، التي تحمل تصميماً مستقبلياً للغاية.

وتحمل السيارة الجديدة شبكة تهوية كروم عملاقة ومصابيح أمامية صغيرة ومبسطة، ويظهر شعار العلم الأحمر لهونجكي على غطاء المحرك بشكل بارز، مع جنوط

كروم وأبواب خلفية انتحارية، والتي تُفتح للوراء بدل الأمام كالمعتاد، وقد ظهرت صور تخطيطية للسيارة بهيئتي السيدان والكوبيه.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة الفاخرة، فحملت لمسات خشبية أنيقة وشاشة معلومات ترفهية ضخمة مشابهة لتيسلا في مركز لوحة القيادة. ومن المتوقع تزويد السيارة بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة تقارب 400 حصان لتتمكن من منافسة أودي A8 ومرسيدس S-Class وبي إم دبليو الفئة السابعة.