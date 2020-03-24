بيجو 508 تحصل على لقب سيارة العام في الشرق الأوسط

كتب: باسل الحلواني

حصلت السيارة بيجو 508، على جائزة "سيارة العام من اختيار الجمهور"، في حفل جوائز سيارة العام 2020 بالشرق الأوسط (MECOTY) .

تمكنت "بيجو 508"، من الحصول على أكبر عدد من الأصوات من بين جميع السيارات

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المرشحة للجائزة، مع التصويت عبر شبكة الإنترنت من قبل الجمهور، في الاستفتاء الذي أقيم لمدة شهر، في الفترة ما بين 15 فبراير و15 مارس الجاري.

تتوافر بيجو 508، في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، عبر وكيلها المحلي شركة مانسكو، وكيل العلامة الفرنسية في مصر.

وشهدت "508"، مؤخرا تخفيضات على أسعار جميع فئاتها تصل إلى 30 ألف جنيه، خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ سعر الفئة الأولى Activ474990 جنيه، والثانية Allure524990 جنيه، والثالثة GT Line 599990 جنيه.