مميزات هيونداي اكسنت 2020 في السعودية Hyundai Accent

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت السيدان الصغيرة هيونداي اكسنت 2020 إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، وتتميز السيارة بوجود تحديثات ومزايا عديدة، حيث تسعى للحفاظ على كونها واحدة من أفضل السيارات مبيعاً في السوق المحلي بفضل جودتها واعتماديتها.

وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن هيونداي اكسنت 2020:



1- هيكل خارجي قوي

يوفر هيكل الجسم القوي للغاية في أكسنت حماية لا مثيل لها، حيث تم تعزيز المناطق المهمة بقوة فولاذية فائقة الشد بحيث تلبي مواصفات أحدث معايير السلامة لتفادي التصادم من إدارة المرور والسلامة على الطرق السريعة الوطنية في الولايات المتحدة.

2- صندوق خلفي ذكي

بمجرد الوقوف على مقربة من الصندوق وخلال ثلاث ثوانٍ يفتح الغطاء تلقائيًا دون الضغط على أي زر، وهي ميزة ضمن العديد من المزايا التي يقدمها المفتاح الذكي للسيارة.

3- ست وسائد هوائية

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توفر 6 وسائد هوائية أقصى حماية شاملة، واحد لكل من السائق وراكب المقعد الأمامي، وسادتان ستارية تعملان على طول المقصورة، بالإضافة إلى وسادتين هوائية جانبية.



4- نوافذ الأمان

عند اكتشاف شيئا ما يحجب مسار النافذة التي تنغلق، تقوم ميزة نافذة الأمان تلقائيًا بإيقاف النافذة وعكس إجراء الإغلاق، وه ما يمثل أمر ضروري خاصة في حالة وجود أطفال بالسيارة.

5- ديناميكية التصميم

استطاعت هيونداي توفير أكبر قدر من الديناميكية في التصميم بفضل الخطوط الإنسانية، وهو ما سيوفر لك تجربة قيادة مريحة وكفاءة في استهلاك الوقود.