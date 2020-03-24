بورش طبعت مقاعد 3D لاستخدامها في سياراتها الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات الألمانية بورشه عن تقديم مقاعد بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد لسياراتها الرياضية، مع إتاحة التحكم في الحجم والمواصفات لتناسب كل عميل على حدة.



وتتمتع المقاعد المتطورة الجديدة بخفة الوزن بشكل كبير، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في حرارتها بشكل أسهل مما يساعد على زيادة الراحة بشكل كبير.



يذكر أن شركات ماكلارين وبوجاتي كانتا قد سبقت بورشه في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث سبق أن قامت بوجاتي بصناعة مكابح بتقنية الطباعة الثلاثية، كذلك أعلنت ماكلارين سابقاً طرحها إطارات مطاطية من طراز P1 مصنعة بطريقة الطباعة نفسها.



وذكرت الشركة أن المقاعد المصنعة بتقنية الطباعة الثلاثية ستخصص لسياراتها الرياضية، حيث أن عددها محدود للغاية لا يتخطى الـ40 مقعدا.



ومن المتوقع أن تضاف المقاعد المتطورة الجديدة إلى النسخ المخصصة للسباقات من طرازي 911 و718، مع الوعد بتوسيع استخدام هذه المقاعد في باقي موديلاتها لاحقا.