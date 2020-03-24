مميزات كيا كيه 900 2020 في السعودية Kia K900

الخليج ٣٦٥ نت – أتت كيا كيه 900 2020 إلى المملكة العربية السعودية عند وكيلها كيا الجبر، وهي واحدة من أقوى العلامات الكورية حالياً على الساحة العالمية، حيث تتميز دوماً بتقديم سيارات مميزة من حيث التقنيات والاعتمادية، واليوم سنتعرف على أبرز مميزات كيه 900 2020 في السعودية.

التصميم الخارجي

تصميمها مشدود مقارنة بالسابق بالرغم من أنها أطول، وتأتي الواجهة الأمامية بشبك مكون من 176 خلية على شكل جوهرة مع مصابيح أمامية وخلفية تتميز الإضاءة فيها بشكل مزدوج LED مع امتدادها للجوانب، كما أن غطاء المحرك طويل، السقف ينحدر نحو الخلفية القصيرة بأناقة، بالإضافة إلى ذلك فالعواميد الجانبية بارزة والكروم مستخدم بكثافة بأنحاء الخارجية، ما يعطي السيارة هيبة تميّزها كصالون فاخرة.

وتأتي السيارة بالأبعاد التالية:

الطول الإجمالي: 5,120 مم

العرض الكلي: 1,915 مم

الارتفاع الكلي: 1,490 مم

قاعدة العجلات: 3,105 مم

خزان الوقود: 77 لتر

التصميم الداخلي والتقنيات

حقيقة، كيا أبدعت في المقصورة، حيث اتبعت فيها “لغة البساطة”، وبذلك فهي تتألف من أفخم الجلود والأخشاب والمعادن، مع توافر خيارات مختلفة للون الفرش بينها الأحمر، الأسود، البني القاتم، البني الفاتح ويقع في مركز الكونسول الوسطي ساعة من العلامة السويسرية الفاخرة موريس لاكروا، كما أنه متوفر نظام ليكسكون بـ 17 سماعة 900 وات يقدم تجربة صوتية مجسمة، إضاءة محيطية بـ 64 درجة مختلفة بالتعاون مع معهد بانتون للألوان، 20 وضعية لمقعد السائق، 16 وضعية لمقعد الراكب الأمامي، 14 وضعية للمقاعد الخلفية، مع مميزات التدفئة والتبريد.

وهي سيارة عالية التقنية، حيث لديها شاشة لمسية 12.3 إنش بأعلى الكونسول الوسطي للمعلومات والترفيه، شاشة رأسية 9.7 إنش تعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، شاشة 7 إنش لعدادات القياسات، أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أنظمة السلامة المساعدة للسائق قائمتها طويلة بينها رؤية محيطية بـ 360 درجة، الكشف عن البقعة العمياء، مساعد البقاء في الحارة، مساعد تفادي الاصطدامات الأمامية، تنبيه السائق عند تشتته، تنبيه مرور المشاة بالخلف، تتبع السيارات الأخرى بالمسار، مثبت سرعة ذكي متكيّف.

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بالإضافة إلى ذلك، هنالك تقنية جديدة تسمى “المخرج الآمن” والتي تمنع فتح الأبواب للركاب إذا ما كانت هنالك سيارة تقترب من المرور بجانب كوريس.

المحرك

المحرك هو نفسه المتاح في ستينجر وجينيسيس، تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر قوة 370 حصان يتصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات يرسل القوة إلى نظام دفع رباعي قياسي يوزع عزم الدوران على كل عجلة على حدة حسب حاجتها، مع العلم أن السيارة سابقا كانت تتوفر حصراً بالدفع الخلفي، كما أن لديها ايضاً محرك V6 حقن مباشر 3.3 لتر يولد 282 حصان والثالث V6 حقن مباشر سعة 3.8 لتر يولد قوة 315 حصان أما الرابع V8 سعة 5.0 لتر يولد قوة 425 حصان.

الأمان

حصلت K900 على ترسانة ضخمة من أنظمة السلامة المتقدمة تبدأ مع رؤية محيطية بـ 360 درجة من خلال أربعة كاميرات، إضافة إلى نظام للكشف عن البقعة العمياء من خلال بث مباشر لجانبي السيارة في شاشة العدادات والذي يفعل بشكل آلي عند إضاءة شارة الانعطاف، كما تعمل عجلة القيادة على تنبيه السائق من خلال اهتزازات في حالة تغيير المسار بشكل غير آمن عند التقاط مستشعرات السيارة ﻷي مركبات أو عقبات في الطريق، مع تقنية المخرج الآمن والتي تمنع فتح الأبواب للركاب إذا ما كانت هنالك سيارة أو أحد المشاة يقترب من المرور بجانب السيارة.

السعر

في الختام، تتوفر كيا كيه 900 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: