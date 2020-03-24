كيا ريو 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Rio

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كيا ريو 2020 مؤخراً في المملكة العربية السعودية عند وكيلها كيا الجبر في السعودية، لتحصل على تحديثات عديدة في تصميمها الخارجي والداخلي، مع مزيد من التقنيات ومعاملات الأمان، واليوم سنلقي نظرة شاملة على كيا ريو 2020 في السعودية.

التصميم الخارجي

بالمقدمة نلاحظ حصول ريو 2018 على شبك علوي أنحف وأكثر حدة، مع شبك أكبر سفلي يسمح بتبريد أفضل، إضافة لوجود مصابيح أمامية مزدوجة قوية لتحسين الرؤية ليلاً مع مصابيح LED نهارية، ومظهر عام يحمل أنف النمر الذي يعبّر عن هوية كافة سيارات كيا، بينما تأتي الخلفية في كل من الهاتشباك والسيدان بمظهر عريض أكثر مما يسمح بزيادة سعة حقيبة الأمتعة والمساحة الداخلية.

التصميم الداخلي والتقنيات

بالمقصورة نجد أن ريو تأتي مع لوحة قيادة جديدة أكثر عصرية وانسيابية تضم شاشة 7 إنش نظام الترفيه المعلوماتي، إضافة لوجود شاشة 3.5 إنش لأنظمة المساعدة في القيادة، مع عجلة قيادة أكبر قابلة للتعديل وفتحة سقف مع مقاعد مريحة والعديد من أماكن التخزين، إضافة لوجود مساحة داخلية أكبر من السابق وإمكانية طي الصف الثاني من المقاعد لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.

وتتميز كيا دائماً بتقديمها عدد من أحدث تقنيات عالم السيارات في طرازاتها، ولطراز ريو الجديد يبدأ ذلك مع أنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي لوصل الهواتف الذكية بالسيارة ودعم الأوامر الصوتية، مع وجود دعم لتطبيق My Car Zone الذي يسمح بوضع حدود سرعة وأوقات استخدام محددة، مع تنبيه المستخدم في حالة تخطي أي منها، ذلك بالإضافة لوجود نظام تذكير أوتوماتيكي بمواعيد الصيانة والفحص، مع دعم طي المرايا الجانبية كهربائياً ووجود مكيف أوتوماتيكي، نظام أوتوماتيكي لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي وتقنية الدخول بدون مفتاح.

المحرك

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تأتي كيا ريو سيدان وهاتشباك مع خيارين من محركات 4 سلندر، حيث يأتي الأول بسعة 1.4 لتر وبقوة 100 حصان مع 133 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما يأتي الثاني بسعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان ومع 151 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث يتوفر كلاهما مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، وهي واحدة من افضل السيارات الصغيرة الحجم لاستهلاك الوقود فبحسب الهيئة العامة للمواصفات و الجودة فانها تستهلك في المتوسط 17.5 كم لكل لتر بنزين.

الأمان

تأتي كيا ريو مع هيكل يتكون بنسبة 50% من الفولاذ المتقدم عالي القوة، ما يعمل على حماية الركاب داخل المقصورة عند الاصطدامات، بالإضافة إلى تحسين الديناميكية الهوائية وتحسين تلاصق الهيكل ليصبح ذو قدرة أكبر على التحمل مع تقليل الضوضاء بالداخلية، إضافة لوجود 8 مناطق تركيز ضغط تعمل على توزيع الصدمات بالغة القوة، وهو ما يهدف إلى حماية الهيكل الخارجي للركاب من كافة الإصابات.

أما عن تقنيات السلامة فتتضمن مساعد تسلق المنحدرات، مثبت السرعة الأوتوماتيكي، نظام التثبيت الإلكتروني، نظام تنبيه الرجوع الخلفي، مساعد منع الاصطدام الأمامي، مكابح الطواريء الأوتوماتيكية، مع وجود 6 وسائد هوائية.

السعر

في الختام، تتوفر كيا ريو 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: