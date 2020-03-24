وكيل "هوندا" يكشف عن مواعيد العمل الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء

كتب: باسل الحلواني

أكدت شركة هوندا الفطيم في مصر، أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بحظر التجول بداية من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحاً فقد تقرر تغيير مواعيد العمل في الشركة بداية من

غداً الأربعاء لمدة أسبوعين من يوم الأحد إلى يوم الخميس حيث ستكون المواعيد الجديدة من الساعة8.30 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً، على أن تكون الأجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

وكانت شركة هوندا في مصر قد أعلنت، أنه في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي للانتشار العالمي لوباء كورونا وبما يتوافق مع التزم الشركة بضمان سلامة وصحة جميع الموظفين والعملاء وعائلاتهم، فقد أكدت الفطيم مصر التزامها بمواصلة تقديم الخدمات للعملاء بنفس مستوى الجودة التي اعتادوا عليها .