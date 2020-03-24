متى يجب تغيير إطارات سيارتك وما عمرها الافتراضي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السيارة، لكنها مع مرور الوقت تتعرض للتلف بشكل كبير بسبب كثرة احتكاكها بالعوامل الخارجية.

وكثير ما يتساءل قائدي السيارات عن الوقت المناسب لتغيير الإطارات، وكيفية معرفة عمرها الافتراضي؟

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أجابت على هذا التساؤل الهام الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، وقالت أن العمر الافتراضي لإطارات السيارة يبلغ ست سنوات، وأوصت بالالتزام بتغيير الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو حال تعرضها للتلف، وذلك للحفاظ على سلامة وأمان السيارة.



وأوضح الخبراء الألمان أنه مع مرور الوقت وكثرة الاستهلاك تتسرب المادة الملدنة من الخليط المطاطي للإطارات، مما يسبب تصلب الإطارات ويقلل تآكلها، لكنه في نفس الوقت يخفض كفاءتها أثناء القيادة، ويصعب التحكم بها في عمليات الكبح والانعطاف، وهو ما يشكل خطورة بالغة.



وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن معرفة عمر الإطار بسهولة عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة على جانبي الإطار، وهو ما يعرف بكود DOT: فعلى سبيل المثال (1519) تعني أنه تم إنتاج هذا الإطار في الأسبوع 15 من عام 2019.