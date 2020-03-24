مميزات كيا بيجاس 2020 في السعودية Kia Pegas

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا بيجاس 2020 السيدان الجديدة كلياً بحجم أصغر من ريو كي تشعل المنافسة في هذه الفئة التي تتمتع بسيارات اقتصادية صغيرة ذات مميزات عالية وأسعار منخفضة، واليوم سنتعرف على أبرز مميزات كيا بيجاس 2020 في السعودية.

تتميز سيارة كيا بيجاس بتصميم خارجي أنيق وتصميم داخلي واسع، فضلاً عن وجود مجموعة من مزايا وتقنيات الراحة لإرضاء عملاء الفئة (ب) من سيارات السيدان، ولقد تم إنتاجها من قبل شركة كيا في الصين، وطرحها للبيع في العديد من الأسواق الدولية في عام 2017.

وستكون سيارة كيا بيجاس خيارًا رائعًا للعائلات الناشئة والشابة التي تبحث عن سيارة عملية توفر مزيجًا مثاليًا من الراحة والمساحة وأحدث التقنيات”. وأضاف قائلاً: “سيعزز هذا الموديل الجديد المهم تنوع تشكيلة سيارات كيا في المنطقة وسيزيد من تعزيز صورة العلامة التجارية والإنطباع عنها، وبوصول الموديلات الجديدة للبيع لدينا في الشرق الأوسط، فإن شركة كيا تقدم بذلك للعملاء خيارات أوسع من السيارات عالية الجودة أكثر من أي وقت مضى. “

تصميم خارجي ديناميكي أنيق وجذاب:

توفر سيارة كيا بيجاس للمشترين في هذه الفئة تصميمًا أنيقًا فريدًا ومميز، وقطع خارجية منحوتة بدقة وخطوط جريئة تكملها مجموعة من الألوان المدهشة وهيئة جانبية لسيارة سيدان متوازنة بعناية. كما إن مزايا الواجهة الأمامية الحركية الهوائية لسيارة كيا بيجاس، بمعامل سحب يبلغ 0.29 سي دي، تضفي عليها وجهًا جريئًا ومدهش. إضافة إلى أن المصدات العميقة تحتوي على وحدات إدخال هواء بطابع رياضي في كل زاوية، إلى جانب وجود وحدة إدخال هواء رباعية الشكل كبيرة، كما إن الشبك الأمامي على هيئة “أنف النمر” يمتد حتى المصابيح الأمامية، مما يعزز الشعور بالثبات والإحساس بعرض السيارة الواسع.

إذا نظرنا إليها من الجانب، نجد أن سيارة كيا بيجاس ذات هيئة جانبية متوازنة بدقة، كما إن خطوطها الخارجية الواضحة والمحددة والجريئة تعطي انطباعًا بالحركة، حتى عندما تكون في حالة السكون، إلى جانب أن قاعدة العجلات الطويلة نسبياً والباب الخلفي المنحدر يعزز بصريًا طول هذه السيارة، ويتميز الجزء الخلفي من السيارة بوجود باب سيدان خلفي، بمظهر جانبي رياضي أنيق على نحو يشبه قليلاً “ذيل البطة” إلى جانب وجود الحافة الزائدة في غطاء صندوق الأغراض وزوج من المصابيح الخلفية الأنيقة.

واعتمادًا على السوق، سوف يتم توفير سيارة كيا بيجاس بخيارات ألوان تصل إلى سبعة ألوان طلاء، مما يضمن وجود لون لكل شخصية، إلى جانب تزويدها بجنوط من الصلب أو الألمنيوم مقاس 14 بوصة.

الرحابة والراحة والتكنولوجيا – وصندوق أغراض واسع:

يحتوي التصميم الداخلي لسيارة كيا بيجاس على مقصورة بأقصى مساحة وراحة، ولقد تم تصميم منطقة الأزرار الوسطى أمام السائق في الطبلون لتعزيز سهولة الاستخدام، مع التحكم في العديد من وظائف السيارة بأزرار واضحة ومريحة، بالإضافة إلى ذلك، توفر وحدة التحكم المركزية/الكونسول الأوسط مساحة كبيرة للتخزين لتعزيز قابلية الاستخدام، مع حاملات أكواب مدمجة يمكن الوصول إليها من الأمام والخلف من المقصورة، كما يمكن أيضًا استخدام درج صغير من مستويين عند قاعدة الطبلون لوضع الهواتف الذكية للركاب أثناء التنقل.

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إن نظام الوسائط المتعددة في مركز الطبلون إما مزود بشاشة مقاس 3.8 بوصات أو نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات اختيارية، وتتميز الشاشة الكبيرة بوجود نظام بلوتوث للاتصال للتمكين من إستخدام تطبيقات Android Auto وApple CarPlay بشكل موحد، كما يمكن تزويد المقصورة بأربعة أو ستة سماعات، حسب مواصفات السيارة.

وعلى الرغم من تزويد المالكين بشعور من الجودة يتجاوز توقعات مشتري سيارات السيدان المدمجة، فقد تم تشطيب المقصورة بسلسلة من الألوان المختلفة في التصميم وإستخدام مواد عالية الجودة. كما يتماهى وينسجم التصميم الحديث للطبلون مع فتحات التهوية الدائرية التي يمكن إدارتها وضبطها حسب الرغبة، ومشطبة بإطار من الكروم باللون الأسود شديد اللمعان، في حين تم دمج مكبرات الصوت في الأبواب خلف شبك مصمم خصيصًا لذلك يمتد للخلف أسفل مسند الذراع، كما إن وجود مسند ذراع أوسط للركاب الأماميين، إلى جانب التصميم الداخلي من الأنسجة الأنيقة يجعل المقصورة أكثر جاذبية. وتعد مساند الرأس لشاغلي المقعد الأمامي والقابلة للضبط من حيث الإرتفاع موحدة في جميع السيارات، فضلاً عن قاعدة مقعد السائق القابلة للإمالة، من الأمور التي تساعد السائق في العثور على وضع القيادة المثالي.

وحسب السوق، تتوفر سيارة كيا بيجاس أيضًا بمساند رأس قابلة للضبط للركاب في المقاعد الخلفية، كما إن قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2570 مم – التي تعتبر أطول من العديد من السيارات المنافسة، وتعادل العديد من السيارات من الفئة الأعلى- تجعل المقصورة تتمتع بوجود مساحة واسعة للأقدام لجميع الركاب.

وإضافة إلى المقصورة الفسيحة والرحبة، فإن سيارة كيا بيجاس تعتبر أيضا عملية للغاية لتخزين الأغراض والأمتعة، حيث تبلغ سعة صندوق الأغراض 475 لترًا، وهو ما يكفي لتخزين ما يصل إلى ثلاث حقائب غولف أو عدة حقائب كبيرة، وعند فتح غطاء الصندوق، تكشف الإضاءة داخل الصندوق أيضًا عن أي أغراض أو عناصر صغيرة يمكن نسيانها.

محرك بنزين فعال ومجموعة من المساعدات الإلكترونية للسائق:

سيارة كيا بيجاس مزودة بمحرك فعال يعمل بنظام (الحقن المتعدد النقاط) بسعة 1.4 لتر وبقوة قصوى تبلغ 95 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وأقصى عزم دوران يبلغ 132 نانو متر عند 4000 دورة في الدقيقة. وتختلف اقتصاديات الوقود وفقًا لإشتراطات السوق، ففي أسواق أوروبا (2)، تصل كفاءة استهلاك الوقود إلى 6.0 لترات لكل 100 كيلومتر، ويمكن قطع مسافة تصل إلى 717 كم بين محطات الوقود، أما في أسواق أوروبا (4)، الأكثر قساوة، تصل كفاءة استهلاك الوقود إلى 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر ويمكن أن تصل المسافة المقطوعة إلى 705 كم. كما تتوفر المحركات بإمكانية اختيار ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

علاوة على ذلك، تم تجهيز سيارة كيا بيجاس بمجموعة من مزايا السلامة، بما في ذلك أربع وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة (ESC)، والتحكم في ثبات السيارة (VSM) إلى جانب نظام التحكم المساعد لبدء التشغيل على المنحدرات (HAC)، حيث يعمل كل من نظام ESC وVSM بشكل متوازٍ للمساعدة في الحفاظ على ثبات السيارة والتحكم في ظاهرة السحب في المنعطفات، أما نظام HAC يساعد السيارة، إلى جانب الفرامل، في البقاء ثابتة لفترة وجيزة، مما يتيح للسائق الحركة من حالة التوقف التام على المنحدرات على نحو أكثر يسراً.

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