اسعار كيا بيجاس 2020 في السعودية Kia Pegas

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت سيارة كيا بيجاس سيدان المدمجة الجديدة في المملكة العربية عند وكيلها كيا الجبر، وتتميز بمقصورتها الرحبة والإقتصادية والعملية للغاية، وتعد سيارة كيا بيجاس الجديدة تمامًا في المنطقة، خيار ذكي للعائلات الناشئة والشابة في المناطق الحضرية، وهي تتميز بهيئة كبيرة، وأبعاد مدمجة، ومساحة تخزين كبيرة ومقصورة رحبة، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار كيا بيجاس 2020 في السعودية.

الخارجية

تأتينا كيا بيجاس 2020 بأبعاد عملية صغيرة تتناسب مع القيادة داخل المدن المزدحمة والركن حتى في أصعب البقع، وذلك من خلال أبعادها المميزة، حيث تأتي مع قاعدة عجلات 2,570 ملم، وطول 4,300 ملم وعرض 1,700 ملم وارتفاع 1,460 ملم.

من حيث التصميم، تتبنى بيجاس لغة تصميم كيا الأيقونية مع شبك أنف النمر الأيقوني من العلامة الكورية بجانب عجلات 14 إنش، مصابيح أمامية هالوجين، أضواء نهارية LED ومصابيح ضباب حسب الفئة مع خلفية انسيابية ذات خطوط أنيقة وشبابية للحصول على طابع عصري مميز يتلائم مع المظهر العام للسيدان الصغيرة، خاصة مع توفرها بخيارات ألوان متعددة تتضمن الأحمر والأزرق والأبيض والأسود والفضي.

الداخلية

تقدم مقصورة كيا بيجاس مقاعد مريحة مكسوة بالأقمشة الناعمة ومع عدة مميزات رائعة كالزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي، المقود ذو الزرار متعددة المهام، نظام صوتي ذو 6 سماعات وشاشة 3.8 إنش متصلة به، إضافة لإمكانية التحكم بوضعية المقود مع مرايا خلفية ذاتية التعتيم ومسند ذراع بمقعد السائق مع حامل أكواب أمامي ومساحة مريحة لكافة الركاب.

ونظراً لعملية بيجاس الكبيرة، فيه تقدم أيضاً حقيبة أمتعة خلفية ذات سعة 475، وهو ما ينافس سعة حقيبة الأمتعة في بعض الطرازات من الفئات الأعلى، مما يعني أنها أكثر من مناسبة لحزم عدد كبير من الأمتعة عند السفر، خاصة أنها تقدم شاشة لمسية 7 إنش للتحكم في نظام الترفيه المعلوماتي بشكل سهل وممتع ومع شاشة رقمية 2.8 إنش في العدادات لرؤية معلومات وتنبيهات السيارة المختلفة.

أهم المزايا والتقنيات

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مثبت سرعة

تنبيه ضد السرقة

إغلاق مركزي للأبواب والنوافذ

مراقب لضغط هواء الإطارات

مكابح مانعة للانغلاق

وسائد هوائية أمامية

كاميرا رؤية خلفية

بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية

فتح السيارة عن بعد

مستشعرات خلفية

مثبت لمقاعد الأطفال

المحرك والصرفية

تقدم لنا كيا بيجاس 2020 الجديدة كلياً محرك 1.4 لتر بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن.متر مع ناقل 4 سرعات أوتوماتيكي بدفع أمامي، وهو ما يجعلها من أنسب السيارات للقيادة داخل المدن بسلاسة تامة مع استهلاك وقود ممتاز بمعدل 17.8 كم/لتر.

السعر

كيا بيجاس LX 2020 بسعر 39,500 ريال

كيا بيجاس EX 2020 بسعر 41,500 ريال

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