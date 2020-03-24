لماذا تنحرف السيارة عند رفع السائق يديه عن المقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد فقد اتزان السيارة أثناء القيادة على الطرق من أشهر الأعطال التي تواجه السائقين وتؤثر على سلامة القيادة، حيث تنحرف السيارة يمينًا أو يسارًا عند رفع اليدين من على مقود القيادة.



هذا الاختلال في توازن السيارة والذي يؤدي إلى انحراف العجلات يرجع إلى عدة أسباب سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

نظام التعليق



عند القيادة على طرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو المرور فوق أحد المطبات بالطريق بشكل خاطئ، أو تحميل السيارة بأوزان ثقيلة بشكل متكرر، قد يتلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، مثل المقصات مما يسبب خلل في توازن السيارة.

الإطارات



في حال تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو تعرض الإطارات للتهالك، أو تكون بيضة الإطار بها نتيجة الاصطدام بأجسام صلبة بشكل عنيف، أو إهمال ضبط ضغط الهواء بها بشكل دوري، فإن السيارة تفقد توازنها أثناء السير.

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تعرض السيارة لحادث



إذا تعرضت السيارة لحادث ما فإن آثاره تمتد إلى العديد من أجزاء نظام التعليق، بالإضافة إلى تعرض الشاسية للاعوجاج، وهو ما يسبب فقدان توازن السيارة.

ضبط توازن وزوايا العجلات



يعتبر عدم ضبط توازن وزوايا العجلات من أبرز الأسباب الشائعة لانحراف السيارة، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة بذلك وطبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة.

مشكلة في المكابح



يعد نظام المكابح من أهم الأنظمة التي تحافظ على سلامة السيارة وتوازنها، لذا فإنه إذا تعرض أي جزء من نظام المكابح للتلف قد يؤدي إلى انحراف السيارة.