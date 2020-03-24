خطوات تغيير زيت محرك السيارة في المنزل

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وإصابته لمئات الآلاف من الأشخاص، قيدت حركة قائدي السيارات في منازلهم لتجنب مخاطر الإصابة، وهو ما أدى لصعوبة التوجه لمراكز الصيانة للعناية بالسيارات.

ويعد تغيير زيت المحرك من المهام الضرورية التي يجب القيام بها دون تأجيل، لدوره الهام في الحفاظ على المحرك وإطالة عمره الافتراضي، لذا خلال السطور التالية سنوضح طريقة سهلة وسريعة لتغيير زيت المحرك بالمنزل، عبر اتباع الخطوات التالية.

1- رفع السيارة:

قم بوضع السيارة على أرض مستوية واسعة، بعدها قم برفع فرملة اليد، ثم ضع مثبت للإطارات لعدم تحركها أثناء تغيير الزيت، ثم قم برفع السيارة من الأمام بواسطة الرافعة.

2- تفريغ الزيت القديم

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ضع وعاء تحت المحرك لتصريف الزيت القديم، ثم قم بنزع غطاء الزيت من أعلى المحرك، ثم قم بنزع طبة الزيت أسفل المحرك، وأترك السيارة بضع دقائق لحين تفريغ الزيت بالكامل، وبعد انتهاء تفريغ الزيت بالكامل نظف طبة الزيت وأعدها في مكانها واربطها جيداً.

3- تغيير فلتر الزيت

يفضل تغيير فلتر الزيت في كل مرة يتم فيها استبدال زيت المحرك، وذلك للوصول إلى أفضل أداء، وتتم هذه الخطوة باستخدام أداة خاصة لخلخلة الفلتر ثم نزعه باليد، ثم وضع الفلتر الجديد.

4- إضافة الزيت الجديد

قم بإنزال السيارة من أعلى منصة الرفع، ثم قم بإضافة الزيت الجديد عبر فتحة التعبئة أعلى المحرك، وتأكد من الكمية المناسبة من الزيت التي تكفي محرك سيارتك، ثم قم بقياس الزيت بعصا القياس للتأكد من ضبط مستوى الزيت في المحرك، ثم قم بإعادة تركيب غطاء الزيت.