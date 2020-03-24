جنرال موتورز ستصنع 200 ألف جهاز تنفس اصطناعي!

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت جنرال موتورز بالتعاون مع شركة المعدات الطبية Ventec ضمن شراكة جديدة باسم “مشروع V” لصنع أجهزة التنفس في مصنع جي ام بولاية إنديانا الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا.

هذا المصنع في المعتاد ينتج مكونات إلكترونية صغيرة للسيارات، والآن سيكون جزءاً من جهود إنتاج واسعة لصنع أجهزة التنفس في الولايات المتحدة، مع تجهيز الشركة بالفعل لـ 95% من القطع اللازمة لصنع الأجهزة وتسعي للحصول على باقي القطع.

الهدف من المشروع هو إنتاج 200,000 جهاز تنفس.. ويُذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لعدد من شركات السيارات الأمركيية مثل تيسلا وفورد وجنرال موتورز لصنع أجهزة التنفس وغيرها من الأجهزة الطبية التي تعاني المستشفيات من نقصها حالياً بسبب وباء الكورونا.

فيات كرايسلر صرحت أيضاً انها تستعد لتحويل واحد من مصانعها الصينية للتركيز على إنتاج الكمامات الطبية في الأسابيع القادمة بغرض صنع مليون كمامة شهرياً. بينما ستتعاون الشركة مع فيراري في إيطاليا لإنتاج أجهزة التنفس هناك.