أغرب براءات اختراع السيارات.. بينها مسح الزجاج بالليزر!

الخليج ٣٦٥ نت – براءات الاختراع تعطينا نظرة مباشرة على أقسام البحث والتطوير لشركات السيارات وأحدث اختراعاتهم وطموحاتهم التقنية.. وأحيانا نرى منتجات من المتوقع تدشينها خلال أشهر، وأحيانا أخرى نرى مميزات أو تقنيات غريبة غالبا لن نراها قبل أعوام أو عقود.

من أغرب براءات الاختراع في الأعوام الماضية هي لمهندس باسم بيتر ريبلي في 2012، والذي سجل نظام توربيني موضوع فوق سقف السيارة، والغرض هو استغلال طاقة الرياح لدعم السيارات الكهربائية.. وفي 2016، سجلت تويوتا براءة اختراع لذيل يمكن سحبه وتمديده حسب رغبة السائق بعرض تحسين الأداء الايروديناميكي للسيارة وكفاءة استهلاك الوقود.

في 2014، سجلت تويوتا براءة اختراع لـ “سيارة طائرة”، وكما هو واضح من الاسم، هي سيارة قادرة على تحويل شكلها من مركبة أرضية إلى مركبة قادرة على التحليق، مع عدم تقدم المشروع حتى الآن.. وفي 2013، سجلت جوجل تقنية جديدة في محاولة لحماية المشاة من الاصطدامات، حيث اقتنعت أن وضع مواد لاصقة في مقدمة السيارة سيؤدي بشكل ما لتخفيف الصدمة على الأجساد.

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اوبر سجلت براءة اختراع لكاميرا تسمح للسيارات الذاتية بالتواصل مع المشاة عبر إرسال رسائل على سطح الطرق، وهي تقنية نتوقع رؤيتها في الأعوام القادمة خاصة مع اختبار مرسيدس لها أيضاً.

تيسلا سجلت براءة اختراع لمساحات زجاج تعمل بالليزر، والتي تقوم حرفياً بتدمير الركام والغبار من على سطح الزجاج الأمامي، كما رأينا براءة اختراع ظريفة لوضع جدار متحرك يفصل بين الأطفال بضعطة زر في حالة جدالهم داخل السيارة ورغبة أولياء الأمور في فصلهم عن بعض.