اكتشاف عيب بتصميم كورفيت 2020 وجنرال موتورز ترد

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الخليج ٣٦٥ نت – مع بدء توصيل سيارات شيفروله كورفيت 2020 الجديدة كلياً ومناقشة الملاك لتجاربهم معها، اكتشف أحدهم عيب محتمل في التصميم مع مشاركته لما حدث في منتدى كورفيت.
مالك السيارة سيث لويس لاحظ أن جزءاً من الطلاء الأبيض القطبي للسيارة كان مفقوداً من الباب الأمامي قرب الرفارف، وبعد تفحصه للأمر لمعرفة السبب، لاحظ أن أحد المسامير الداخلية للإطارات كانت بارزة بشكل مبالغ فيه، وبسبب هذا عند فتح الباب للنهاية، يقوم المسمار بالاصطدام بالباب.
هذا يفسر التجويف وخدوش الطلاء على الباب، وقد أخذ المالك عدة صور للمسمار، مشيراً إلى أنه اكتشف العيب أثناء تغيير زيوت السيارة بعد أول 700 كيلومتر بها.. وقد صرح عدد من ملاك كورفيت 2020 الآخرين على المنتدى بملاحظتهم لنفس العيب.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي لجنرال موتورز: “نحن على علم بالأمر ونعمل مع الملاك حالياً ووكالاتهم لمعالجته في أقرب وقت ممكن في مثل هذه الظروف”.. وللوقت الحالي على ملاك سيارات كورفيت الجديدة توخي الحذر عند فتح وغلق الأبواب لتفادي التجويف والخدوش.
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