مصمم رولزرويس السابق صنع ليموزين صينية جديدة بأبواب انتحارية

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل شركة السيارات الصينية الفاخرة هونجكي على ليموزين جديدة كلياً باسم L4، والتي ظهرت كنموذج مصغر منذ أشهر، مع بناء أول نموذج كامل الحجم للسيارة وبدء اختبارات نفق الرياح.. مع العلم أن رئيس تصميم رولزرويس السابق انضم للشركة منذ فترة ويضع لمسته الخاصة حالياً على منتجاتها الجديدة.

وبينما تتمتع بعض موديلات هونجكي الأخرى، مثل H9، بتصميم مستقبلي للغاية، قررت الشركة اتخاذ توجه أكثر تقليدية وكلاسيكية مع L4.. ونلاحظ شبكة تهوية كروم عملاقة ومصابيح أمامية صغيرة ومبسطة.

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كما نرى شعار العلم الأحمر لهونجكي على غطاء المحرك بشكل بارز، مع جنوط كروم وأبواب خلفية انتحارية، والتي تُفتح للوراء بدل الأمام كالمعتاد.. وقد ظهرت صور تخطيطية للسيارة بهيئتي السيدان والكوبيه.

داخلية السيارة فاخرة كما هو متوقع مع لمسات خشبية أنيقة وشاشة معلومات ترفهية ضخمة مشابهة لتيسلا في مركز لوحة القيادة، ومن المتوقع تزويد السيارة بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة تقارب 400 حصان لتتمكن من منافسة اودي A8 ومرسيدس S-Class وبي ام دبليو الفئة السابعة.