كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازدا تعلن عن إغلاق مصانعها في اليابان والمكسيك وتايلاند بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت شركة مازدا - Mazda اليابانية للسيارات، أحدث شركة تصنيع سيارات تغلق مصانعها في اليابان وخارجها، نتيجة انقطاع الطلب والعرض في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت شركة صناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، والتي تتخذ من مدينة هيروشيما مقرا لها، إنها ستعلق عملياتها بالكامل في مصنعيها في اليابان لمدة 13 يومًا وتشغيلها في نوبات نهارية لمدة ثمانية أيام فقط بين 28 مارس و 30 ابريل.

وقالت شركة مازدا، إنها تأمل في تعويض الإنتاج المفقود في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وإنها بحاجة إلى إعادة طلب الإنتاج للتكيف مع الصعوبات في الحصول على قطع الغيار، والانخفاض المفاجئ في المبيعات وعدم اليقين بشأن المستقبل.

كما ذكرت مازدا انها ستغلق مصنع التجميع فى المكسيك لمدة 10 أيام اعتبارا من 25 مارس وستوقف العمل في مصنعها في تايلاند لمدة 10 أيام اعتبارا من 30 مارس .

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وقالت الشركة في بيان لها " ان العديد من الدول عززت بشكل سريع وواسع النطاق إجراءات الوقاية من العدوى بما في ذلك تنفيذ حظر التجوال وتعليق اعمال التجزئة والقيود المفروضة على أنشطة الشركات " .

واضافت الشركة، "قررت مازدا تعديل الإنتاج في مرافق الإنتاج لدينا على الصعيد العالمي بالنظر إلى الصعوبات في شراء قطع الغيار، وانخفاض المبيعات في الأسواق الخارجية، وعدم اليقين في الأسواق المستقبلية".