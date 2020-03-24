"جاجوار لاند روفر": إيقاف مؤقت للإنتاج في معامل المملكة المتحدة بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

أكدت شركة "جاجوار لاند روڤر"، الإيقاف المؤقت لعمليات الإنتاج في معاملها في المملكة المتحدة على مدار الأسبوع المقبل، في ظل الانتشار المتواصل لفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الشركة:"تنوي الشركة استئناف العمل في الأسبوع البادئ يوم 20 أبريل، الأمر القابل للمراجعة وفقاً للظروف الحالية سريعة التغيّر".

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وأضاف البيان:"التزاما بحس المسؤولية الذي تتمتع به الشركة، تعمل "جاجوار لاند روڤر" بما

يتوافق مع نصائح الهيئة الصحية الوطنية (NHS) ووكالة الصحة العامة في إنجلترا (Public Health England) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تنفيذ الخطط الرامية لحماية استمرار أعمالها، وستعمل الشركة على التوصل إلى استئناف مدروس للإنتاج فور سماح الظروف بذلك".

وأضاف البيان:"تواصل معامل جاجوار لاند روڤر في البرازيل والهند

عملها حالياً، أما معمل الشركة المشترك في الصين فقد أعيد افتتاحه في الأسبوع البادئ يوم 24 فبراير، مع بدايات عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد".

واختتم:"على الرغم من ضرورة بقاء تركيز الشركة على أعمالها ومسؤولياتها تجاه موظفيها، فإن جاجوار لاند روڤر تقوم بكل ما في وسعها لدعم مجتمعاتها في الوضع الحالي، وتعبّر الشركة كذلك عن تعاطفها مع من تأثروا مباشرة بمرض "كوفيد 19" ومع العاملين في الرعاية الصحية، فالدور الذي يؤدونه في مكافحة انتشار الفيروس محط تقدير الجميع".