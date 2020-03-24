"فولكس فاجن": وصول قطع الغيار قد يتأخر بسبب "كورونا"

أكدت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، أنه نظراً للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ، فإن الشركة تتوقع حدوث تأخر في استلام ووصول بعض قطع الغيار إليها، موضحةأنها ستقوم بكل مجهوداتها لإرضاء العملاء في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم.
وطالبت العملاء بضرورة تفهم الأمر وصعوبة الاستيراد ووصول الشحنات من الخارج في الظروفالحالية الصعبة، مؤكدة أنها بدعم العملاء سوف يتم التعامل مع هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها حرصاً منها على سلامة العملاء والموظفين قد قررت تقليص مواعيد العمل في الشركة من الساعة 8.30 صباحاً الي 3 ظهراً لمدة أسبوعين حتى 31 مارس الجاري.
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