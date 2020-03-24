"تويوتا" تزود "سوبرا" الرياضية بمحرك جديد

كتب: باسل الحلواني

زودت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، سيارتها الشهيرة "سوبرا" الرياضية، بمحرك رباعي الأسطوانات جديد، سعة 2.0 لتر. ويزأر المحرك الجديد بقوة 190 كيلووات/258

حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر.

وتستطيع "سوبرا" الكوبيه الرياضية، الانطلاق من صفر إلى100 كلم/س

في غضون 5.2 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة تويوتا الرياضية 6.9 لتر/100 كلم، ما ينتج عنه 156 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.