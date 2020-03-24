"تويوتا" تزود "سوبرا" الرياضية بمحرك جديد

كتب: باسل الحلواني
زودت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، سيارتها الشهيرة "سوبرا" الرياضية، بمحرك رباعي الأسطوانات جديد، سعة 2.0 لتر. ويزأر المحرك الجديد بقوة 190 كيلووات/258حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر.
وتستطيع "سوبرا" الكوبيه الرياضية، الانطلاق من صفر إلى100 كلم/سفي غضون 5.2 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.
ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة تويوتا الرياضية 6.9 لتر/100 كلم، ما ينتج عنه 156 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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