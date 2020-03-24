الخليج ٣٦٥ نت – بالنسبة لبعض الشركات، سيمثل وباء الكورونا الحالي فرصة لتطبيق بعض التقنيات الجديدة في أسلوب العمل والتصنيع وتخفيف الاعتماد على القوة العاملة البشرية.
وقد رأينا أن الكثير من المصانع في الصين حالياً تعمل بدون تدخل بشري لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي، والآن أعلنت جيلي عن إطلاق خدمة توصيل السيارة ومفاتيحها للعملاء بدون أي تواصل بشري.
وستستخدم جيلي طائرات بدون طيار لتوصيل مفاتيح السيارات الجديدة مباشرة للعملاء “لإبعاد المسافة بين الموظفين والعملاء وخلق عملية خاوية من أي تواصل بشري”.
وصرحت جيلي أن أكثر من 10,000 عميل طلبوا ودفعوا لسيارات جديدة من جيلي عبر المنصة الإلكترونية للشركة، مع تسجيل 110,000 مستخدم آخر لاهتمامهم بشراء سيارة في المدى القريب، وتقوم الوكالات بتنظيف وتعقيم جميع السيارات بشكل عميق قبل إرسالها للعملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر جيلي تستخدم طائرات بدون طيار لتوصيل مفاتيح السيارات للعملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.