نيسان اكس تريل 2021 تظهر في صور تجسسية جديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – نيسان جيدة جدا في التكتم على أسرارها.. وبينما تظهر صور تجسسية كل أسبوع لسيارات مرسيدس أو بورش، مع نيسان، بالكاد نرى بعض الصور كل عدة أشهر، وهو ما يجعل هذه الصور التجسسية الجديدة لموديل اكس تريل القادم مثيرة للاهتمام.
وقد تم رصد سيارات اكس تريل الاختبارية في لاس فيجاس بتمويهات كثيفة ولكن يمكن ملاحظة شبكة تهوية نيسان الحالية وراء الأغطية السوداء، مع ملاحظة المصابيح الأمامية المحدثة مع إشارات انعطاف برتقالية فوق المصابيح.. وبشكل عام تشير الصور إلى تصميم مألوف ولكن أكثر جراءة للمقدمة.
وقد كشفت صور تجسسية سابقة عن داخلية ممتلئة بالشاشات الرقمية للوحة العدادات ونظام المعلومات الترفيهية.. وبالنسبة لمولدات الطاقة فتظل سرا للوقت الحالي.
اكس تريل الحالية تعتمد على محرك 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 170 حصان، متصل بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، ومن المتوقع استمرار معظم هذه المواصفات بخلاف المحرك الذي قد نرى تحديثات أو تغييرات له.. ومن المتوقع الكشف عن السيارة لاحقا هذا العام كموديل 2021.
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