سيارات الشرطة تجوب شوارع المملكة لتنفيذ حظر التجول “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وزارة الداخلية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لإحدى سيارات الشرطة تجوب شوارع المملكة؛ لحث المواطنين على البقاء في المنازل، وذلك مع بداية تطبيق حظر التجول الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءاً وينتهي في السادسة صباحاً.

وعلّقت الوزارة على مقطع الفيديو، قائلة: “حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.. بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا”.

والجدير بالذكر أن سمو الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” كان قد أصدر قراراً بمنع التجوال من الساعة 7 مساءاً حتى 6 صباحاً، وذلك للتصدي لتفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.