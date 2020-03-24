كيا اوبتيما 2020 المعلومات والمواصفات والمميزات Kia Optima

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كيا اوبتيما أحد أفضل الخيارات بفئة سيارات السيدان متوسطة الحجم المتاحة حالياً بالسوق السعودي عبر وكيلها كيا الجبر، ما يؤكده حصولها على جائزة أفضل سيارة سيدان في المملكة سابقاً، حيث يضيف موديل 2020 العديد من المميزات التي تجعلها مناسبة للأسرة للغاية، واليوم سنلقي نظرة شاملة على كيا اوبتيما 2020 في السعودية.

التصميم الخارجي

تأتي كيا اوبتيما 2020 بواجهة طويلة ومتوسطة الحجم بها بعض البروز وذات انسيابية ملحوظة، تتضمن غطاء محرك كبير الحجم والطول به 4 خطوط بارزة موزعة على جانبي الغطاء من اعلى المصابيح الامامية من الخارج ومن الداخل ايضا يمتدو من أسفل الزجاج الأمامي الى امامية السيارة، ومصابيح أمامية كبيرة الحجم عريضة الشكل بإضاءة ليد وهالوجين ويأتي في منتصفها شبك تهوية رفيع وعريض الشكل من الكروم الأسود من الداخل ويحيط بها حزام من الكروم الفضي من الخارج و يعلو الشبك شعار شركة كيا، بالإضافة إلى صدام أمامي متوسط الحجم به بروز كبير في الجزء الاسفل بنفس لون السيارة بالاضافة الى شبك رفيع وعريض الشكل في المنتصف من اللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية عريضة الشكل كبيرة الحجم يحيطه بها اضافة كبيرة من اللون الأسود مدمجة مع الصدام الامامي على الجانبين.

ومن الجانب، تأتي اوبتيما 2020 بِواجهة جانبية طويلة ذات ارتفاع متوسط ايضا عن الأرض بها انسيابية كبيرة مع امامية وخلفية السيارة، تتضمن مرايا جانبية صغيرة الحجم بنفس لون السيارة مدمجة مع حامل من اللون الأسود بها إشارة الانعطاف، ومقابض الأبواب من الكروم الفضي، وخط بارز اعلى مقابض الأبواب ممتد بطول السيارة، وحزام من الكروم الفضي حول الزجاج الخلفي والامامي من الأعلى يمتد إلى خلفية السيارة و باللون الأسود من أسفل الزجاج، وفتحة تهوية صغيرة عليها بصمة تيربو باللون الأسود والكروم الفضي، في حين تأتي كيا اوبتيما 2020 بـ 6 أنواع من الجنوط مصنوعة من الألمنيوم مقاس 16 و17 بوصة منقوش عليها شعار شركة كيا.

وفي الخلف، تحصل السيارة على مصابيح خلفية عريضة الشكل ذات حجم كبير باللون الاحمر بإضاءة ممتدة الى الاجناب ويأتي في منتصفها شعار شركة كيا.

مزيل ضباب خلفي عريض ذو لون احمر مدمج مع الصدام الخلفي للسيارة، وصدام خلفي كبير الحجم نفس لون السيارة يأتي بإضافة من الستانلس ستيل من الأسفل.

فتحتين كبيرتين من الكروم الفضي لخروج العادم، وصندوق خلفي كبير الحجم، ومصابيح ضباب خلفية مدمجة مع المصابيح الخلفية للسيارة، ومصباح توقف خلف الزجاج الخلفي للسيارة.

وتأتي السيارة بالأبعاد التالية:

طول السيارة 4.85 متر

عرض السيارة 1.86 متر

ارتفاع السيارة 1.47 متر

قاعدة العجلات 2.80 متر

التصميم الداخلي والتقنيات

تأتي كيا اوبتيما 2020 بمقصورة متوسطة الى كبيرة الحجم تتسم بالفخامة والعصرية والأناقة بالإضافة إلى جودة الخامات، تتضمن فتحات التكييف المستطيلة على جانبي وفي منتصف التابلوه ذات حجم متوسط و يأتي حولها إطار من الكروم الفضي، وشاشة صغيرة الحجم، عجلة قيادة متعددة المهام ذات حجم متوسط مطرزة بالجلد الفاخر يتوسطها شعار كيا، وعدادات معلومات السيارة الدائرية وفي منتصفها شاشة عرض المعلومات كبيرة الحجم، ودرج به مساحة تخزينية كبيرة، وفتحات تهوية أعلى التابلوه على الجانبين

Advertisements

ويمكن اختصار مواصفات التصميم الداخلي والتقنيات في النقاط التالية:

ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

راديو.

فرامل اليد الاتوماتيكيه.

ازرار التحكم في المكيف اللمس والدائرية.

ازرار التحكم في بعض الاضافات الاخرى بالسيارة.

مسند يد أمامي متوسط الحجم يأتي أسفله مساحة تخزينية متوسطة.

درج جرار للمتعلقات الشخصية.

مدخل باور 12 فولت.

مقاعد من القماش.

مرآة ذاتية التعتيم.

5 احزمة امان مزودة بمشد.

5 مساند رأس.

نظام صوتي مزود بـ 4 مكبرات صوت .

فتحة USB.

مدخل AUX.

مقاعد خلفية من القماش.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

مسند يد خلفي.

ازرار التحكم في الزجاج الأمامي للسائق.

زر التحكم في المرايا الجانبية كهربائيا للسائق.

ازرار التحكم في الإضاءة الداخلية والخارجية للسيارة.

زجاج ذو تحكم كهربائي.

مقابض الأبواب الداخلية من الكروم.

اضافة من الكروم على دواخل السيارة.

المحرك

تسمح كيا اوبتيما للعائلات التحرك بحرية مع خيارات محركاتها المتميزة التي تبدأ مع:

محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 157 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران

بجانب محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 178 حصان و228 نيوتن.متر للعزم

ويتصل كلا المحركين بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

الأمان

فرامل مانعة للانغلاق ABS

التحكم في الانزلاق EBD

تقنية دعم المكابح

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام تثبيت سرعة ذكي

أقفال آلية للأبواب

حساسات امامية وخلفية

2 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

السعر

في الختام، تتوفر كيا اوبتيما 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: